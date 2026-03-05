El sector hotelero de Huelva señala que hasta un 40% de reservas de Semana Santa se decidirán días antes

Archivo - Semana Santa en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA. - Archivo

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH) ha señalado que los análisis realizados por el sector turístico apuntan a que entre el 30% y el 40% de las reservas para la Semana Santa en la provincia "podrían concentrarse en los últimos días antes del inicio" de esa semana, una tendencia que "refleja una mayor prudencia del consumidor y una mayor sensibilidad a factores como la evolución de las condiciones meteorológicas".

Así lo ha indicado la APHH en una nota, en la que indica que el comportamiento de la demanda turística de cara a la próxima Semana Santa estará marcado por "una consolidación en el patrón de reservas del mercado nacional", con "un peso creciente de las decisiones de viaje tomadas a última hora".

Al respecto, apunta que este fenómeno se produce en un contexto en el que el ritmo de reservas --conocido en el sector como pickup-- muestra una "cierta moderación respecto a otros años", aunque "ello no implica necesariamente una caída de la demanda final", sino "un retraso en la toma de decisiones de viaje", por lo que el clima "marcará el ritmo final de las reservas".

En este contexto, destaca que el factor climatológico "adquiere un papel decisivo" en la evolución final de la demanda, "especialmente en los años en que la Semana Santa cae en el mes de marzo principios de abril". De este modo, la APHH explica que si las condiciones meteorológicas son favorables, el sector prevé que parte de la demanda contenida se active en los días previos al inicio de la Semana Santa, "permitiendo alcanzar niveles de ocupación similares o incluso ligeramente superiores a los de 2025".

En este escenario, la ocupación hotelera en la provincia "podría situarse entre el 71% y el 73% durante el conjunto de la semana, con entre 85.000 y 90.000 pernoctaciones", mientras que en un escenario intermedio --que actualmente consideran el más probable-- la ocupación se movería "entre el 68% y el 70%", con entre 80.000 y 85.000 pernoctaciones, "cifras muy próximas a las registradas en 2025".

Por el contrario, si se produjera un escenario meteorológico adverso, la ocupación "podría situarse entre el 63% y el 66%, con un volumen de pernoctaciones estimado entre 72.000 y 78.000". Así, el sector señala que, "a pesar de esta incertidumbre en las reservas anticipadas, el sector turístico destaca que el destino mantiene una demanda sólida en el mercado nacional, que continúa siendo el principal motor de la actividad turística durante estas fechas".

ACCESIBILIDAD

En paralelo, el análisis de accesibilidad turística indica que el tren tiene un peso "limitado" en la llegada de turistas a la provincia. Según los datos que maneja el sector, aproximadamente el 1,4% de los visitantes accede al destino por ferrocarril, lo que durante Semana Santa "equivaldría a entre 1.050 y 1.100 turistas que llegarían utilizando este medio de transporte".

No obstante, subraya que aunque el tren representa "un canal minoritario en términos de volumen, debido al más que muy deficiente servicio", mantiene "cierta relevancia estratégica en mercados emisores concretos como Madrid". El análisis y los datos que ha puesto de manifiesto la Federación Andaluza de Hoteles (FAHAT) señala que "la incertidumbre en la conectividad ferroviaria ha provocado una desaceleración aproximada del 20% en el ritmo de reservas anticipadas especialmente durante el mes de enero y febrero, aunque el impacto directo sobre el volumen turístico sería reducido".

Las estimaciones apuntan a que "podrían verse afectados entre 280 y 340 turistas, lo que supondría entre 730 y 1.020 pernoctaciones, apenas entre el 0,3% y el 0,5% del total previsto durante Semana Santa". Más allá de este impacto directo, el principal efecto detectado por el sector es el cambio en el comportamiento de la demanda, "con mayor peso de las reservas de última hora, mayor sensibilidad al precio y mayor presión promocional en los canales online".

FINAL COPA DEL REY EN SEVILLA

La Asociación Provincial de Hoteles señala que a este escenario se suma la celebración de la final de la Copa del Rey 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, "que podría generar un efecto de desbordamiento turístico hacia destinos cercanos como la provincia de Huelva". "La elevada demanda de alojamiento en la capital andaluza durante el fin de semana del partido suele provocar que parte de los visitantes busquen alternativas en destinos próximos con buena accesibilidad por carretera", remarca.

En este contexto, el sector prevé que la oferta disponible en destino en esas fechas se situará entre 15.000 y 17.000 plazas hoteleras operativas, especialmente en destinos del litoral como Punta Umbría, Isla Cristina, Lepe o Cartaya, lo que "permite absorber parte de esta demanda adicional". Las estimaciones apuntan a que el evento podría atraer entre 1.500 y 2.000 visitantes adicionales, "generando entre 2.000 y 3.000 pernoctaciones hoteleras durante el fin de semana de la final".

Además del impacto turístico, "el gasto medio de los visitantes asociados a este tipo de eventos se sitúa entre 165 y 240 euros diarios", lo que "podría generar entre 370.000 y 720.000 euros de impacto económico en la provincia", especialmente en sectores como restauración, ocio y comercio local.