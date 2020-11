Sector del ibérico afronta la campaña navideña con incertidumbre y un horizonte de pérdidas que rondaría los 60 millones

HUELVA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ante las consecuencias derivadas del Covid-19, ha destacado que el sector del ibérico afronta la campaña navideña con incertidumbre y un horizonte de pérdidas que podría superar los 60 millones de euros en la comunidad autónoma.

Según han informado en una nota de prensa, la repercusión económica generada por el Covid-19 en los sectores ganaderos y, en concreto, en el ibérico es ya una realidad. Hace algunos meses que, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, el presidente del Grupo de Trabajo de Ibérico, Agustín González, ya lo advertía y es que esta crisis "puede ser mucho peor que la de 2008".

A su entender, la realidad, ocho meses después de decretarse el primer estado de alarma en España, es que las ventas han caído un 50 por ciento, como consecuencia de los cierres y limitaciones en el canal Horeca (cafeterías, bares y restaurantes), y por los efectos en el empleo y el poder adquisitivo de los consumidores.

"El consumo en Horeca es cero y la incertidumbre es total; el final del año está supeditado a la demanda en Navidad sobre todo en los hogares, puesto que está claro que las comidas y regalos de empresa se van a resentir", explica Agustín González.

Con todo, el sector productor de ibérico hace cálculos y el representante regional, a su vez nacional de Cooperativas Agro-alimentarias, considera que los ganaderos españoles van a perder 250 millones de euros en 2020, de los cuales 60 se registrarían en Andalucía.

Por ello, Agustín González valora positivamente las líneas de ayudas aprobadas por Consejería y Ministerio de Agricultura. En el caso del Gobierno regional han sido 4,2 millones de euros los que se han puesto a disposición del sector, dirigidos tanto a productores como a pymes, a través de fondos Feader. Por su parte, el Ministerio de Agricultura habilitó en julio una ayuda de 10 millones de euros, encaminada a reducir la oferta de transformados ibéricos, mediante su derivación a venta en fresco.

No obstante, sobre esta última Agustín González comenta que "no ha funcionado" y que más de ocho millones de euros "se han quedado sin repartir", por lo que desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha solicitado al Ministerio de Agricultura que el presupuesto sobrante se destine a reducir la cabaña de madres ibéricas, medida que debería haberse contemplado y que, para la federación, es clave. "En definitiva, lo que pretendemos es poder regular la oferta para que el excedente no genere más costes a los productores", matiza.

De cara a la Navidad, el presidente sectorial pide promocionar el consumo de ibérico "pues pocas veces ha habido tanta oferta de calidad a tan bajo precio; un mal para los productores que, sin embargo, los consumidores pueden aprovechar". Según concreta, este año los ganaderos de ibérico perderán en torno a 150 euros por ibérico puro de montanera; 100 euros por animal de cebo de campo y unos 50 en animales ibéricos de cebo.