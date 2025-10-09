La sede de Podemos Huelva aparece con excrementos esparcidos en su fachada y pegados en un cartel contra el genocidio

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Huelva ha denunciado que este jueves su sede provincial ha aparecido con excrementos "cuidadosamente" adosados a un cartel contra el genocidio en Gaza --concretamente en la bandera de Palestina-- y "restregados" por su fachada, toda vez que lamenta que "no es la primera vez que estos actos se producen en las instalaciones situadas en la calle Marina número veinte".

En un comunicado, el responsable de organización de Podemos en la capital, José Antonio González, ha señalado "es habitual que rompan los carteles y dejen otras muestras de vandalismo", pero que, "en esta ocasión, se han esmerado especialmente usando excrementos como 'forma de expresión'".

"Y parece que les molesta particularmente los carteles alusivos al genocidio que tiene lugar en Palestina. Es curioso hasta dónde llega la intolerancia de ciertos individuos y el modo cómo el neofascismo, en las redes y los medios, consigue moldear la mente de algunos, llevándoles a actitudes violentas", ha manifestado.

Podemos ha señalado que su sede "desarrolla funciones de oficina de colaboración social, ayudando a muchas personas en los trámites de solicitud del ingreso mínimo vital y otras ayudas sociales", al tiempo que ha apuntado que "como ocurre con otras sedes de partidos, se exhibe información sobre algunos de los elementos más destacados" del programa político de la formación morada.

"De forma recurrente, son los carteles que hacen referencia al genocidio en Palestina los que son objeto de especial odio por el autor o autores de estas agresiones. Una actitud que contrasta vivamente con la presencia masiva de la ciudadanía en las concentraciones que se vienen convocando para denunciar el genocidio y la política colonial israelí", ha subrayado González.

Podemos Huelva rechaza y lamenta "estas manifestaciones incívicas", que "no solo afectan a la sede", sino que "ensucian y degradan el aspecto de la vía pública en un enclave tan hermoso y transitado como la calle Marina de la capital".