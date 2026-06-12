SEO/BirdLife presenta el proyecto 'Zalema' para poner en valor el viñedo tradicional de secano en Doñana

Presentación del proyecto 'Zalema' de SEO/BirdLife en Rociana del Condado. - SEO/BIRDLIFE

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

SEO/BirdLife ha presentado el proyecto 'Zalema', de tres años de duración, con el que busca revalorizar el patrimonio ambiental y cultural asociado al viñedo tradicional de secano en Doñana a través de un modelo de gestión que integre soluciones basadas en la naturaleza en fincas de viñedo. Proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la convocatoria de ayudas para la mejora ambiental en el ámbito agrícola y forestal.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el viñedo de secano cultivado por métodos tradicionales no solo forma parte del paisaje representativo del entorno de Doñana, si no que "representa un elemento vertebrador del territorio, constituyendo un símbolo de identidad cultural y una valiosa fuente de servicios ecosistémicos".

Sin embargo, los viñedos de Doñana se encuentran "al borde de la desaparición" en la actualidad, y con ellos todo el legado y esfuerzo de generaciones de agricultores y agricultoras. "La falta de relevo generacional y su baja rentabilidad económica han convertido estos viñedos en un cultivo en extinción frente a la pujanza de modelos de agricultura industrial, que aportan grandes rendimientos económicos y mejor adaptación a los intereses de los mercados nacionales e internacionales, extrayendo los recursos naturales de Doñana y su comarca hasta la sobreexplotación", han señalado.

Al respecto, desde la organización han subrayado que "la extracción excesiva de agua mediante pozos, tanto legales como irregulares, está secando Doñana, poniendo en jaque la biodiversidad de este humedal clave para España y Europa".

"La expansión de la agricultura de regadío en la zona se ha convertido en un modelo insostenible que ha provocado la sobreexplotación de los acuíferos de Doñana, multiplicando los efectos del calentamiento global y sumiendo al parque nacional en la mayor crisis ecológica de su historia", explicó el responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Davila.

Para poner en valor el viñedo tradicional de secano como fuente de servicios ecosistémicos y modelo para un desarrollo rural sostenible en la zona, SEO/BirdLife presentó 'Zalema', un proyecto de tres años de duración con el que busca revalorizar el patrimonio ambiental y cultural asociado al viñedo tradicional de secano en Doñana a través de un modelo de gestión que integre soluciones basadas en la naturaleza en fincas de viñedo.

Para ello, la organización conservacionista propone un enfoque multidimensional, trabajando, por un lado, en fincas demostrativas en las que prevalecen las variedades autóctonas del Condado y en especial la variedad zalema con el fin de fomentar la biodiversidad y la conectividad ecológica en ellas. Y, por otro lado, impulsando acciones orientadas a mejorar la rentabilidad del viñedo mediante la innovación, la apertura a nuevos mercados, el pago por servicios ambientales, la formación de jóvenes y emprendedoras y el desarrollo de nuevos productos que favorezcan la diversificación y el desarrollo rural sostenible.

RECUPERAR EL MEDIO RURAL

Junto con el olivar de secano, el viñedo tradicional de secano genera mosaicos que representan el principal modelo agrícola, si no el único, totalmente compatible con la conservación de Doñana y resiliente frente al cambio climático.

Este tipo de cultivo es una fuente de servicios sistémicos, evita la erosión, tiene un bajo consumo de agua, actúa como refugio de especies y favorece la conectividad ecológica con los espacios protegidos de Doñana.

En estas viñas predomina la uva zalema, de la que coge prestado su nombre la nueva apuesta de SEO/BirdLife, una variedad local adaptada a las duras condiciones climáticas locales y que puede presumir de haber mostrado una gran resistencia frente a la terrible plaga de filoxera, que asoló los viñedos españoles a principios del siglo XX.

El proyecto Zalema nace como una extensión del modelo 'Campos Vivos' (Olivares Vivos, Secanos Vivos, Montes Vivos) de SEO/BirdLife, por el que viene apostando la organización desde hace 25 años con el cultivo del arroz ecológico en Riet Vell, y que no es otra cosa que una alianza entre biodiversidad, agricultura y personas. Un enfoque común que busca "mejorar la rentabilidad, reforzar la biodiversidad, impulsar la resiliencia climática y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al territorio".

"Apostar por el cultivo tradicional del viñedo de secano en el entorno de Doñana es invertir en un desarrollo rural sostenible que apuesta por el empleo verde como herramienta para luchar contra la despoblación rural generando riqueza a largo plazo", señaló Davila.

Así, una vez seleccionada la veintena de fincas que participarán en el proyecto y firmados los acuerdos de custodia del territorio con sus titulares, se diseñarán planes específicos de manejo adaptados a sus características concretas, orientados a promover actuaciones y prácticas agrícolas tradicionales ambientalmente beneficiosas, que aumenten la multifuncionalidad del viñedo y la biodiversidad presente en el mismo, a la vez que refuercen su papel como corredor ecológico.

Los conocimientos generados a lo largo de la vida del proyecto se recogerán en informes abiertos al público, sobre buenas prácticas para el cultivo del viñedo y sobre los servicios ecosistémicos y la multifuncionalidad que pueden proveer estos sistemas.

Por su parte, las medidas definidas se implementarán con cuadrillas de trabajo locales, fomentando la creación de empleo verde y contribuyendo a frenar el abandono rural, promoviéndose la participación de jóvenes y mujeres para reducir la brecha generacional y de género presentes en el sector agrario.

Adicionalmente, el proyecto incluye un programa de dinamización turística para el fomento de un turismo responsable vinculado al paisaje del viñedo, integrando naturaleza, cultura y tradición vitivinícola; un programa formativo para promover el emprendimiento contribuyendo a dinamizar y diversificar la actividad socioeconómica asociada a los paisajes de viñedo, y un programa de educación ambiental, sensibilización social y voluntariado ambiental, con el objetivo de reforzar el vínculo entre la población local, el viñedo tradicional y Doñana.

La presentación del proyecto tuvo lugar en las Bodegas Contreras Ruiz de Rociana del Condado (Huelva) con la presencia del alcalde de Rociana del Condado, de Paco Pérez Picón; el responsable de la Oficina Técnica de Doñana del Ministerio, Emilio Rodríguez Merino; José Lagares Rosado, viticultor y expresidente de la SCA Vinícola del Condado; Antonio Contreras, bodeguero de Bodegas Contreras Ruiz, y Carlos Davila, responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana.

El propio Davila señaló que "el éxito de este proyecto demostrativo radica en la replicabilidad de sus resultados con la implicación del mayor número posible de productores locales", ya que "busca frenar la tendencia del modelo agrícola actual, demostrando el valor añadido de este cultivo tradicional, reconduciendo su tendencia al abandono y promoviendo el empleo juvenil, la igualdad de género y el desarrollo rural sostenible".