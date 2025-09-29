Sindicatos apuntan a "posible pérdida de empleos" en centros de menores en Huelva y Junta señala "aumento" de educadores

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Huelva han lamentado este lunes la "situación de indefensión y precariedad laboral" de los pliegos de los nuevos contratos en los centros de menores de la provincia, señalando que "la modificación de la configuración de los centros y las plantillas ponían en riesgo muchos puestos de trabajo y precarizaban otros pasándolos de jornada completa a media jornada", toda vez que desde la Junta de Andalucía aseguran que se pasa de una ratio de 0,68 a 0,75 en educadores sociales, por lo que "aumenta por menores".

Según ha indicado CCOO en una nota, "ahora mismo hay contratadas 130 personas en los centros que se encuentran en licitación y los nuevos pliegos contemplan 117 trabajadores", por lo que, "mínimo, 17 personas dejarán de trabajar en estos centros de protección de menores tutelados por la Junta de Andalucía", señala Rocío Lobo, representante de la Federación de Enseñanza de CCOO.

La sindicalista ha criticado que "se elimina la figura de auxiliar técnico educativo y hay hasta la fecha 22 personas contratadas en esa categoría en los centros que se encuentran en proceso de licitación".

En este sentido, desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, han indicado a Europa Press que en las nuevas licitaciones "también se ha reducido el tamaño de los centros" y, "al mismo tiempo, se han incrementado las ratios de personal en todos los recursos residenciales, tanto de personal educativo como técnico". "Por ejemplo, en un centro de ocho plazas su ratio de personal educativo de atención directa ha pasado de 0,68 a 0,75", remarca.

Por su parte, CCOO ha señalado que de los 14 centros que se encuentran ahora mismo en proceso de cambio de contrato, "encontramos que cuatro de ellos disminuyen sus plazas, pasando de poder atender a 12 menores a ocho", lo que "implica también una bajada de las ratios de personal más acusada en esos centros".

"A lo que se suma que la figura de director también desaparece, ya que no se contempla para los centros de ocho plazas, implicando a su vez, más despidos, ya que pasaría a ocupar una plaza de educador, trabajador social o psicólogo, según titulación".

Desde CCOO manifiestan una "profunda indignación", ya que "hace menos de dos semanas" se concentraba "en repulsa por la brutal agresión sufrida por una educadora social que se encontraba sola en su puesto de trabajo en el turno de noche" y reivindicaba, "de manera urgente, más recursos humanos en los centros de menores".