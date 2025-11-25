Sindicatos conmemoran el 25N en Huelva exigiendo medidas para la "igualdad real" y frenar la violencia de género

Concentración de UGT en Huelva para conmemorar el 25N. - UGT

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CSIF y CCOO en Huelva han conmemorado el 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con diferentes acciones en las que han reclamado la "igualdad real" y frenar la violencia de Género.

Así, UGT Huelva ha realizado una concentración reivindicativa, en la puerta de su sede, en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia machista, bajo el lema 'Contra la violencia machista: acción sindical y social.

Por su parte, la secretaria de Igualdad de UGT Huelva, Tania Salas, ha declarado que "la violencia contra las mujeres no es un problema privado, es un problema político, social y laboral que exige acción sindical y acción colectiva".

La concentración ha contado con la participación de delegados y delegadas sindicales en representación de todos los sectores de la provincia de Huelva. Durante la concentración se ha dado lectura al manifiesto 'Frente a las violencias contra las mujeres, un paso adelante'.

Además, se han expuesto las cifras más recientes en Andalucía, con más de 20.000 denuncias presentadas en 2025, más de 4.000 órdenes de protección dictadas, y 27.000 casos activos en Viogen con seguimiento policial.

Asimismo, se han denunciado más de 1.500 delitos contra la libertad sexual en la comunidad, lo que evidencia la urgencia de reforzar los recursos públicos de atención y protección.

De este modo, Salas ha puesto el foco en la "necesidad" de garantizar financiación estable para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, asegurar una red pública de atención integral 24/7, reforzar la educación en igualdad desde edades tempranas y adoptar medidas para abolir la prostitución ofreciendo alternativas de inserción laboral y social.

Por su parte, Francisco Gutiérrez, secretario general de UGT Huelva, ha manifestado que "los discursos de odio y negacionistas se combaten con más espacios de igualdad y libertad en las empresas, impulsando protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, y reforzando la negociación colectiva para garantizar entornos laborales libres de violencia".

CSIF

Por otra parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de que el 20% de las personas que trabajan en la Administración General del Estado (AGE) "conoce al menos a una mujer víctima de violencia de género en su entorno laboral". Así se refleja en una encuesta realizada por CSIF Nacional a trabajadores y trabajadoras de la AGE y que pone en evidencia "la necesidad de elaborar estudios más complejos que sirvan como referente para atajar esta realidad social".

Para el sindicato, en cuya sede de Huelva se ha llevado a cabo una concentración reivindicativa, los resultados de esta encuesta "deben hacer reaccionar a las instituciones públicas para que pongan en marcha estrategias bien definidas que acaben con estos episodios de violencia que, lamentablemente, en la mayoría de ocasiones se viven en silencio y pasan desapercibidos socialmente".

CSIF ha manifestado que las administraciones públicas "no pueden mirar para otro lado" y "deben tomar medidas urgentes, concretas y estructurales para hacer frente a un problema presente en los centros de trabajo al igual que en el resto de ámbitos de la sociedad".

La secretaria técnica de Igualdad y Acción Social de CSIF Andalucía, Cecilia Cueva, ha insistido en la "importancia" de seguir avanzando en la negociación de planes de igualdad tanto en la Administración pública como en las empresas privadas, puesto que "desde CSIF estamos convencidos de que son la clave para avanzar en medidas que aseguren la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres".

Asimismo, ha destacado que el trabajo del sindicato contra la violencia de género está "dando resultados" puesto que el Pacto de Estado en esta materia incluye su propuesta para que las delegadas y delegados sindicales participen de manera activa en la prevención y detección de posibles casos.

"Aun así, no es suficiente y hay que seguir reclamado que la figura del delegado o delegada sindical especializada en Igualdad y Violencia de Género se incorpore a los planes de igualdad, algo que ya se consiguió en marzo de 2024 en el Plan para el personal de la Administración de Justicia en Andalucía", ha comentado.

Además, CSIF ha exigido una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados de violencia de género, donde la situación es "especialmente grave" desde que en octubre asumiesen también la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual y de trata "sin el personal adicional necesario".

En este sentido, y tal como considera el 89 % de las personas encuestadas, es necesario reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista y poner freno a este vacío existente en el ámbito laboral.

Otro de los problemas que afectan a la mujer es la brecha de género en las administraciones públicas, en las que su salario es "un 10% menor que los hombres", como ha criticado CSIF "en reiteradas ocasiones". Por ello, el sindicato acordó en el Plan de Igualdad de la AGE que Función Pública audite los salarios para "eliminar diferencias entre hombres y mujeres".

CCOO

Por otro lado, CCOO Huelva ha reivindicado este 25 de noviembre la "necesidad urgente" de reforzar las políticas públicas contra la violencia machista y ha alertado del "retroceso que provocan los discursos negacionistas", en un acto celebrado a las puertas de su sede provincial. El sindicato ha alertado de que la violencia de género "continúa siendo una realidad persistente y estructural" en la provincia y en el conjunto de Andalucía.

En 2024 se han dictado 545 órdenes de alejamiento en la provincia; 242 mujeres han sido atendidas por el servicio Atenpro; y el teléfono 016 ha recibido 675 llamadas en lo que va de año, un incremento respecto a ejercicios anteriores.

Desde CCOO Huelva se ha criticado que, mientras la Junta de Andalucía exhibe públicamente su compromiso contra la violencia machista, "el 44% del presupuesto autonómico destinado a políticas de protección no ha sido ejecutado".

En este sentido, la responsable de Mujer e Igualdad de CCOO Huelva, María Rosario Díaz, ha señalado que este dato "demuestra que se llenan de declaraciones y banderas, pero dejan vacías de contenido las políticas que protegen a las mujeres: refuerzo de casas de acogida, sensibilización, programas de conciliación o formación del personal público".

Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha insistido en que "muchas mujeres no pueden abandonar a su agresor porque carecen de independencia económica o sufren condiciones laborales precarias", por lo que ha exigido mejorar los salarios, la calidad del empleo y la estabilidad laboral.

El sindicato ha alertado de que los "recortes en servicios públicos, las políticas sin perspectiva de género y la infantilización de las mujeres suponen un riesgo de retroceso muy peligroso", por ello, exige al Gobierno andaluz "garantizar una financiación suficiente para ejecutar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reforzar la red pública de atención, impulsar la coeducación, combatir las violencias digitales y asegurar la autonomía económica de las víctimas".