Solucionada la incidencia ferroviaria de la línea Huelva-Sevilla y se recupera la frecuencia de paso

Archivo - Tren en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informado de que ha quedado solucionada la incidencia en "los sistemas de regulación del tráfico" en Escacena del Campo (Huelva) que en la tarde de este viernes provocó que se interrumpa la circulación de la línea Huelva-Sevilla.

Así lo ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en su perfil de 'X', consultado por Europa Press, en la que indica que, tras encontrarse solucionada, los trenes recuperan sus frecuencias de paso "de manera gradual".

Por otro lado, Adif indicó que se había establecido un plan alternativo por carretera para los viajeros afectados del tren, que paró entre Escacena y La Palma del Condado, para que pudieran llegar a sus estaciones de destino.