Solucionada la pequeña fuga de gas detectada en el centro de Huelva

Archivo - Parque de Bomberos de Huelva. - CSFIF - Archivo

HUELVA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos y técnicos han solucionado la pequeña fuga de gas de una tubería detectada en el centro de la ciudad de Huelva este lunes y por la que hubo que asegurar el entorno, según han confirmado el Ayuntamiento de Huelva a Europa Press.

De este modo, el 112 informaba de que a las 11,30 horas de este lunes entraba un aviso por un posible escape de gas en la calle José María Amo de Huelva capital, en la inmediaciones del Antiguo Mercado del Carmen.

Hasta la zona se trasladaron bomberos, Policía Local y Policía Nacional. Así, los agentes lograron localizar la avería, aunque han señalado que se trata de "una fuga muy pequeña" en una tubería.

De este modo, desde el Ayuntamiento de Huelva explicaban que los bomberos aplicaron el protocolo de seguridad habitual en estos casos, de hecho, la zona tuvo que ser asegurada para evitar cualquier incidente.

Finalmente, técnicos de la empresa suministradores del gas, a su llegada al lugar, y con ayuda de los bomberos, han logrado neutralizar el escape, y la zona ha quedado de nuevo accesible.