El sorteo del Eurojackpot de la ONCE deja un premio de 250.000 euros en el Hospital de Minas de Riotinto (Huelva)

El vendedor de la ONCE David Nogales. - ONCE

HUELVA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este pasado martes, 30 de abril, ha dejado un premio de más de 250.000 euros en Minas de Riotinto (Huelva), donde David Nogales ha vendido un boleto premiado de segunda categoría en el Hospital de dicha localidad onubense.

El acertante se ha quedado a un solo sol de llevarse el bote que ofrecía este sorteo este martes, y que ascendía a 17 millones de euros, según han explicado desde la ONCE en una nota este miércoles.

El Eurojackpot, el 'mega sorteo' europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ha llevado la suerte a Minas de Riotinto con un premio de segunda categoría que, en esta ocasión, ha ascendido a un total de 250.246,20 euros.

Se trata del único premio de esta categoría dado en España y uno de los seis que se han dado en Europa en este sorteo. El vendedor, David Nogales, es afiliado a la ONCE por una retinosis pigmentaria que le hizo perder la visión por completo hace ya ocho años, y vende en el quiosco que la ONCE tiene ubicado a la entrada del Hospital de Minas de Riotinto. Ha cumplido ya 28 años como vendedor de la ONCE y hace un par de meses dio otro premio de 7.500 euros con un Rasca '7 y Media'.

Nogales no sabe todavía si la fortuna se ha quedado en manos de algún profesional sanitario o trabajador del centro hospitalario, de algún vecino de su pueblo o de otra localidad, dado que este hospital del Servicio Andaluz de Salud (SAS) da cobertura al área sanitaria del norte de Huelva, que comprende varios municipios de la comarca.

"Estoy muy contento", ha señalado el vendedor en unas declaraciones difundidas por la ONCE. "Siempre que se da un premio se pone uno muy contento por la alegría de darlo, y que caiga repartido para que le toque a mucha gente. Quieras que no, las personas acaban conociéndote y estableces una buena relación. A mí hay gente que va a la Sierra y viene de propio a comprarme cupones para toda la familia", ha comentado para agregar que "este es un buen premio, seguro que le he arreglado la vida a alguien".

"Y si ha caído en el hospital se oirá, claro que se oirá", ha agregado David, que piensa poner un cartel en su quiosco para que todo el mundo sepa el premio que ha dado.

Por su parte, el sorteo ordinario de la ONCE del último día de abril ha dejado un premio de 35.000 euros en El Ejido (Almería) y Torremolinos (Málaga), respectivamente.

Para el próximo viernes, el Eurojackpot ofrece un bote de 27 millones de euros, mientras que el Extra Día de la Madre de la ONCE ofrece el próximo domingo, 5 de mayo, un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros.