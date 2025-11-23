El subcampeón mundial de Trail-O, Sergio Martín, comparte su medalla de plata "con toda la provincia"

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha recibido al subcampeón mundial de Trail-O, el onubense Sergio Martín Carrasco, quien ha querido compartir "con toda la provincia" la medalla de plata lograda en los Campeonatos del Mundo celebrados en Hungría y Eslovaquia. Martín consiguió la presea como integrante del equipo español de Relevos Paralímpicos, junto a los andaluces Juan Emilio Montero y Alejandro Aguilar.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, durante la recepción, Toscano ha destacado la "capacidad de superación constante" de "un deportista único y sin límites" que ha conseguido ser subcampeón del mundo en una modalidad del trail "muy exigente" como es la de orientación de precisión. Así, el presidente, quien ha invitado a Sergio Martín ha firmar en el libro de honor de la Diputación, ha precisado que el onubense ya alcanzó el sexto puesto en el anterior mundial disputado en Portugal, además de tener en su haber "otros destacados triunfos".

De esta forma, Toscano ha enfatizado el "orgullo para toda la provincia" de contar con deportistas de "alto nivel" como Sergio Martín, que son ejemplo de "tesón, esfuerzo y superación", y ha subrayado la labor que desarrolla el subcampeón del mundo de Trail-O como presidente del Club de Orientación de Huelva (COHU), que ya cuenta con más de 80 socios.

En contexto, Sergio Martín tiene la enfermedad de Perthes, una "enfermedad rara" de la cadera del niño en la que se produce una debilidad progresiva de la cabeza del fémur y que puede provocar una deformidad permanente de la misma. Actualmente es embajador de la asociación nacional de familias con Perthes (Asfape). El deportista, uno de los protagonistas del quinto congreso de Asfape que se celebra este fin de semana en Madrid, ha declarado que "es necesario que se conozca esta enfermedad y que se hable de ella para darle visibilidad".

Además, Martín es maestro especialista en Educación Física en el Colegio Público Rural Adersa 1 localizado en el municipio serrano de Fuenteheridos. Este centro escolar obtuvo en el año 2024 el Premio al Mérito en la Educación otorgado por la Junta de Andalucía "por su valor, esfuerzo y excelencia educativa", gracias a proyectos como Adercirco.

Esta iniciativa, impulsada por Sergio Martín, apuesta por incorporar el circo a la escuela como parte integral de la formación de los alumnos del centro. El deportista, al respecto, ha estimado que aprovechan las disciplinas circenses "como medio para lograr la integración y la cohesión de un alumnado muy diverso que nos llega de diferentes municipios de la Sierra de Huelva".

Por último, el subcampeón mundial ha animado a los onubenses a conocer esta disciplina deportiva y a practicarla en una provincia "que cuenta con un territorio espectacular para disfrutar del mejor trail", al tiempo que ha agradecido el apoyo de la Diputación para la realización de talleres de iniciación en el deporte de la orientación.