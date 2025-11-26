Subdelegación destaca la "fortaleza" del sector de seguridad privada, con 1.625 vigilantes en Huelva

Día de la Seguridad Privada en Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado hoy que "la seguridad privada y seguridad pública son los factores esenciales que contribuyen al bienestar de la sociedad y es un destacado colaborador de las Fuerzas de Seguridad", toda vez que ha subrayado "la fortaleza" de un sector que aglutina a más de 1.625 vigilantes de seguridad, 31 vigilantes de explosivos, ocho jefes de Seguridad y un director de Seguridad.

Así lo ha manifestado la subdelegada en la celebración del Día de la Seguridad Privada en Huelva, en la sede de la FOE, donde ha agradecido a los agentes de la unidad su trabajo como "eslabón" que "une la seguridad pública con la privada". Al respecto, ha indicado que son "fundamentales" en las políticas globales e integrales y "eje para garantizar la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía", por lo que considera que la seguridad privada es "un factor básico para la tranquilidad" ciudadana, ha informado Subdelegación en una nota.

Rico ha presidido el acto acompañada del inspector jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Javier Velasco, el teniente coronel accidental de la Comandancia, Jorge Manuel Fajardo, y el vicepresidente primero de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Antonio Gemio, entre otros.

El Gobierno considera que el papel de las empresas de seguridad privada "un claro ejemplo de colaboración público privada en beneficio de la sociedad" y "colaboradores indiscutibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Vuestro trabajo y profesionalidad hacen que la seguridad privada forme parte por derecho propio del modelo de seguridad español", ha expresado la subdelegada.

En la provincia de Huelva existen seis despachos de detectives, siete centros de formación acreditados, un Departamento de Seguridad y 18 empresas de seguridad con delegación en la provincia --ocho empresas onubenses y diez nacionales--, si bien prestan sus servicios otras a nivel nacional o autonómico que no tienen delegación aquí.

Durante el Año 2025 se han realizado un total de 193 inspecciones, tanto a servicios de seguridad como en los diversos establecimientos, y 73 vigilancias, la mayoría de éstas están orientadas a combatir el intrusismo.

Por su parte, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han resaltado que "esta colaboración es estrecha y coordinada a través de un Plan Integral de Colaboración" y han insistido en la "contribución" de la seguridad privada a la actividad industrial y mercantil.

El Día de la Seguridad Privada ha tenido como eje central la entrega de un total de 22 Menciones Honoríficas --todas de tipo B--, 11 concedidas del Cuerpo Nacional de Policía y otras 11 por Guardia Civil, en reconocimiento a su labor profesional, por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por haber protagonizado actuaciones de especial relevancia.