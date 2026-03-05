Subdelegación de Huelva atiende a 90 afectados en la oficina integral para victimas del accidente de Adamuz

Archivo - Imagen de archivo del lugar el accidente de trenes de Adamuz. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oficina de atención integral a victimas y familiares de fallecidos del accidente ferroviario, ubicado en la Subdelegación del Gobierno en Huelva, ha atendido desde su puesta en funcionamiento a 90 personas afectadas, a quienes se les ha prestado información, acompañamiento y apoyo administrativo en la tramitación de gestiones dependientes de la Administración General del Estado, incluidos los procedimientos vinculados al Real Decreto-ley que regula las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de España.

En nota de prensa, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha subrayado que el objetivo de este dispositivo es "garantizar una atención cercana, personalizada y coordinada a las victimas y sus familias, facilitando el acceso a la información y el acompañamiento necesario en los trámites administrativos".

En relación con la tramitación de las ayudas, la subdelegada ha destacado que se han registrado hasta la fecha un total de 64 solicitudes, de las cuales 40 corresponden a personas heridas y 24 a familiares de personas fallecidas. De ellas, tres ya han sido resueltas, continuándose con la instrucción del resto conforme a los procedimientos establecidos.

Asimismo, ha señalado que dos resoluciones de ayudas por fallecimiento han sido ya concedidas, dentro del marco de medidas aprobadas por el Gobierno de España.

Con el fin de facilitar el acceso a este servicio, los afectados pueden dirigirse a la Subdelegación del Gobierno en Huelva de manera presencial, contactar telefónicamente (959 759 165 / 959 759 147), o bien a través de correo electrónico (información.huelva@correo.gob.es), tanto para solicitar información como para concertar una cita.

Igualmente, en los casos en los que las personas afectadas no puedan desplazarse o presenten dificultades para hacerlo, el servicio 'La Administración Cerca de Ti' se desplaza hasta el lugar de residencia para prestar atención directa. A través de este dispositivo, siete personas han sido atendidas ya en sus respectivos municipios, ha señalado la subdelegada.

Para "garantizar" una atención individualizada y adaptada a las circunstancias de cada afectado, cada expediente es gestionado por el mismo personal, lo que permite asegurar un seguimiento continuado de las consultas y trámites realizados. Las oficinas de atención integral se han habilitado en todas las subdelegaciones del Gobierno de la comunidad autónoma andaluza. No obstante, la de Huelva cuenta con un refuerzo específico, al tratarse de la provincia que concentra el mayor número de víctimas.

La Subdelegación del Gobierno en Huelva reitera su compromiso de seguir ofreciendo una atención "preferente y cercana", con el objetivo de "facilitar todos los recursos de la Administración General del Estado y garantizar que las personas afectadas reciban el acompañamiento y las ayudas que corresponden".