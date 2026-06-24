Subdelegación de Huelva reafirma el compromiso con "la igualdad, la diversidad y la defensa de los derechos Lgtbiq+"

Acto institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+ en la Subdelegación del Gobierno en Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha presidido este miércoles, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, el acto institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI que tiene lugar el 28 de junio, en el que se ha dado lectura a la Declaración Institucional aprobada por el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, el acto ha contado con la participación de entidades, asociaciones y colectivos comprometidos con la defensa de los derechos y la igualdad de las personas Lgtbiq+, entre ellos Colega Huelva, Huelva Transita, Asociación Arcoíris y Poetas por la Paz. También han participado representantes de la Policía Nacional y de la Subdelegación de Defensa.

La declaración reafirma el compromiso del Gobierno con la "igualdad, la diversidad y la defensa de los derechos de las personas Lgtbiq+", así como con la erradicación de cualquier forma de discriminación y violencia.

"España continúa situándose a la vanguardia europea en la protección de estos derechos, impulsando políticas públicas y medidas que garanticen una sociedad más inclusiva, segura y libre para todas las personas. Porque el Orgullo sigue siendo un símbolo de libertad, respeto, igualdad y defensa de los derechos humanos", señala la declaración.