Subdelegación reestructura el servicio en los puntos de acceso de El Rocío, "servicio de competencia municipal"

Archivo - Santuario de El Rocío - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

HUELVA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha informado sobre la reestructuración de los servicios que la Guardia Civil venía prestando en los puntos de control de acceso a vehículos de la aldea durante la romería, más conocido como 'llaves', un servicio que "es de competencia municipal", y que está orientada a "reforzar las funciones propias de los agentes", pero que "no es una disminución de la presencia de efectivos ni del compromiso de la Guardia Civil en el Plan Aldea".

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, el dispositivo de seguridad que se despliega con motivo de la Romería del Rocío constituye uno de los operativos "más complejos" que se desarrollan en la provincia de Huelva. En el mismo participan aproximadamente 2.300 agentes de la Guardia civil, de los cuales en torno a 600 forman parte del denominado Plan Aldea, específicamente diseñado para "garantizar la seguridad de las más de un millón de personas que transitan por la aldea durante la romería".

En el marco de este dispositivo, una parte de los efectivos venían prestando servicio en las denominadas 'llaves', puntos de control de acceso de vehículos a la aldea cuya "competencia es municipal", en aplicación de una ordenanza que regula la circulación y el acceso de vehículos al interior de la aldea.

Estos accesos cuentan con un sistema automatizado de control mediante lectores de matriculas que permiten la apertura de las barreras a aquellos vehículos que han abonado la correspondiente tasa municipal de estacionamiento, así como con un sistema de cámaras que registra la circulación de vehículos sin autorización.

En dichos puntos, los agentes destinados, "habitualmente dos o tres por puntos", supervisan el funcionamiento del sistema y realizan comprobaciones manuales cuando se producen incidencias técnicas en la lectura de las matrículas.

No obstante, según ha aclarado la Subdelegación, "la experiencia acumulada en los últimos dispositivos de control ha puesto de manifiesto que los fallos ocasionales del sistema generan incidencias que, en numerosas ocasiones, se traducen en quejas dirigidas a los agentes, pese a no ser estos los responsables del funcionamiento del sistema". Estas circunstancias "pueden derivar en situaciones de tensión con los usuarios", así como "en posteriores reclamaciones relacionadas con sanciones derivadas de accesos autorizados manualmente".

"Además, este servicio es tremendamente penoso por sus condiciones de ejecución, siendo siempre objeto de disputa con el Ayuntamiento las casetas en las que los agentes se protegen de las inclemencias del tiempo", han señalado desde la Subdelegación.

En este sentido, se ha planteado una propuesta de reestructuración del servicio que tiene como finalidad "optimizar los recursos disponibles dentro del dispositivo general de seguridad". Dicha propuesta contempla sustituir la presencia estática de agentes en las denominadas 'llaves' por patrullas móviles y una reserva operativa que pueda desplegarse en momentos puntuales o ante incidencias que requieran intervención, "manteniendo así la capacidad de respuesta del dispositivo y reforzando funciones directamente vinculadas con la seguridad ciudadana".

En todo caso, se mantendrán los puntos de control T1 y T2, gestionados por la Agrupación de Trafico de la Guardia Civil, "al tratarse de controles vinculados a funciones propias del Cuerpo en materia de regulación del tráfico en las vías interurbanas y de colaboración en la gestión de los vehículos que acceden a la aldea de El Rocío".

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado que se trata de una propuesta de "carácter operativo" orientada "a mejorar la eficacia del dispositivo de seguridad, optimizando los recursos disponibles y reforzando las funciones propias de la Guardia Civil durante el desarrollo de la Romería".

Asimismo, ha subrayado que esta reestructuración en "ningún caso" supone "una disminución de la presencia de efectivos ni del compromiso de la Guardia Civil en el Plan Aldea", sino "una adaptación del servicio para mejorar su operatividad dentro de un dispositivo de gran complejidad".

En este contexto, la subdelegada ha trasladado esta información al presidente de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Santiago Padilla, con el fin de que conozca de manera directa la realidad del servicio que se venia prestando en las denominadas 'llaves', a pesar de ser competencia municipal, así como los elementos operativos que han motivado la propuesta de reestructuración planteada dentro del Plan Aldea.

Finalmente, la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva reafirman su compromiso con la seguridad y el normal desarrollo de la Romería del Rocío, así como con "la mejora continua de los dispositivos operativos que se despliegan con motivo de esta celebración".

"Ambas instituciones continuaran trabajando de manera coordinada con el resto de administraciones y entidades implicadas con el objetivo de garantizar la protección de las personas, la adecuada gestión del elevado flujo de visitantes y la eficacia del dispositivo de seguridad previsto en el marco del Plan Aldea", han señalado.