La Subdelegación transmite a propietarios de Matalascañas (Huelva) el ofrecimiento para financiar el paseo marítimo

Reunión entre la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, propietarios de Matalascañas y concejales del Ayuntamiento de Almonte. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha transmitido este martes a propietarios de Matalascañas y concejales del Ayuntamiento de Almonte el ofrecimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ayuntamiento para financiar íntegramente una obra de emergencia en el paseo marítimo, que contempla "el estudio de la alternativa más adecuada para el rediseño y la reordenación integral", con el objetivo de mejorar su resistencia frente al mar.

Según ha indicado la Subdelegación en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, la subdelegada ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación Pueblo Andaluz, la Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas y distintos concejales del Ayuntamiento de Almonte para informarles de primera mano sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de España en el litoral.

Durante la reunión se ha informado de que se está ejecutando una inversión cercana a seis millones de euros para la regeneración de la playa, con la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena y el recrecimiento de nueve espigones para reforzar la defensa costera, una actuación que se encuentra en fase avanzada.

Asimismo, la subdelegada ha recordado el ofrecimiento de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ayuntamiento para financiar íntegramente una obra de emergencia en el paseo marítimo, que discurre mayoritariamente por terrenos municipales.

Esta propuesta contempla que los servicios técnicos del Ministerio elaboren, en colaboración con el consistorio y contando con su conformidad, el estudio de la alternativa más adecuada para el rediseño y la reordenación integral del paseo marítimo, con el objetivo de "mejorar su resistencia frente al mar, reforzar la seguridad y favorecer su integración ambiental".

La subdelegada ha reiterado el compromiso del Gobierno de España por "soluciones estructurales y definitivas para Matalascañas, centradas en la protección del litoral y de las viviendas, y en ofrecer certidumbre y tranquilidad a la ciudadanía".