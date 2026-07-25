Subdelegada avanza que el Gobierno prevé emitir las resoluciones de ayudas de Doñana antes que finalice julio

Las marismas de Doñana. - Joaquín Corchero - Europa Press

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha avanzado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha comprometido a que las ayudas a agricultores del entorno de Doñana para la renaturalización se resolverán antes de que finalice el mes de julio, ya que "ya ha sido remitida la documentación que faltaba por parte de la Junta, a expensas de una administración local".

En una entrevista concedida a Europa Press, la subdelegada ha explicado que faltaba que la Junta de Andalucía y algún ayuntamiento aportaran una documentación "necesaria", pero estas administraciones "ya lo han hecho", por ello, "antes de que acabe el mes de julio van a salir las resoluciones provisionales".

Así, ha incidido en que se han presentado "muchas solicitudes", más de 500 para agotar los 28,5 millones de euros, pero ha asegurado que "no va a ser la única, sino que acto seguido se va a sacar el segundo listado de una segunda convocatoria e incluso va a haber una tercera como muy bien apuntó no solamente el secretario de Estado, Hugo Morán, sino también la ministra Sara Aargesen".

"Por lo que, va a haber tres oportunidades para que nadie que cumpla los requisitos de esta convocatoria se quede fuera y podamos regularizar esas tierras y que la gente pueda beneficiar de esos 70.000 euros por hectárea que no es baladí", ha insistido.

Por ello, la subdelegada se ha mostrado "muy orgullosa" por estas ayudas porque era un tema que estaba "muy encallado" e incluso con "un enfrentamiento brutal", pero "se logró un consenso con la Junta de Andalucía, y se va de la mano en todo el acuerdo".

"No creo que nadie se salga del guion porque lo estamos cumpliendo y antes que acabe el mes julio se han comprometido que sale el listado provisional porque había esta demora, y calculo que en septiembre o octubre saldrá la segunda convocatoria", ha abundado.

MARCOS DE ACTUACIÓN

En este sentido, la subdelegada ha señalado que los Marcos de actuación de Doñana van "muy bien", ya que la previsión económica de estos acuerdos era de 706 millones", pero "ya se han superado los 750 y sigue creciendo", por lo que "la apuesta del Gobierno va a ser a más".

Asimismo, ha recordado que el objetivo de los acuerdos, tanto el medioambiental como el socioeconómico, es equilibrar Doñana, apostar por la renaturalización, supresión de pozos ilegales e intentar que el acuífero no se resienta", pero "sin olvidar del desarrollo socioeconómico de esos pueblos que están enmarcados, que son 14, de los cuales ocho están en Huelva".

Al respecto, ha explicado que en cuanto al acuerdo socioeconómico este se encuentra "en torno al 60% de ejecución y movilización del presupuesto", mientras que el ambiental "ya ha superado el 60%". Además, "hay cerca de 350 millones en marcha y de las 55 medidas planteadas 44 ya se han iniciado",

De todas las líneas, un total de 15, que contempla ambos acuerdos, ha destacado la Línea 10, la que incide sobre los pueblos del entorno y para la que se ha destinado 70 millones de euros destinada a "iniciativas para la mejora de infraestructuras que tienen que ver con eficiencia energética, economía circular y con mejoras para sus pueblos".

LÍNEA 13

Por otro lado, la subdelegada ha indicado que hay otra "línea estrella" porque "hay mucha sensibilidad" en la provincia, que es la Línea 13, que tiene que ver con "la prevención y sensibilización para la integración sociolaboral de personas temporeras extranjeras".

Por ello, ha destacado el trabajo que se está realizando con Lucena del Puerto, Moguer y Palos de las Frontera, que son "los que tienen más asentamientos" para establecer iniciativas para regularizar su situación y hacer dinámicas de inserción sociolaboral real".

"Estos ayuntamientos, con esa subvención que paga el Gobierno de España, han contratado a más de 43 personas para que ayuden a los ayuntamientos a abordar todas las labores de regularización documental, de ayudarles con la integración, hacer itinerarios personalizados con ellos para que trabajen", ha abundado, toda vez que ha destacado el proyecto piloto puesto en marcha junto a Cepaim.

Asimismo, dentro de esta línea 13, la subdelegada ha destacado la entrega de cinco millones de euros a los ayuntamientos de Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer para que trabajen en la construcción de viviendas y que las personas temporeras "vivan en condiciones dignas de habitabilidad".

"Por ello, me sorprende sobremanera que se diga que el Gobierno no hace nada por eliminar los asentamientos. El Gobierno lleva haciendo ya tiempo porque ya ha puesto esos cinco millones, pero va a habilitar otros 15. Es decir, 20 millones de euros solo para este recurso creo que son suficientes si el ayuntamiento se compromete y quiere realmente ir de la mano para arreglar esta situación, porque la competencia, y lo recuerdo, porque a veces se olvida, pivota sobre la comunidad autónoma y sobre la corporación local", ha subrayado.

Al respecto, la subdelegada ha abundado que ante episodios recientes, como el incendio en Palos de la Frontera, un alcalde "no se puede negar a limpiar esa zona o a suministrar agua". "Luego ocurren cosas con las que hemos vivido recientemente y nos vemos con dispositivos de organizaciones con las que trabajamos. Por ello, insisto en que el Gobierno está, ha estado y va a seguir trabajando".

Por ello, la subdelegada ha remarcado que "hay que seguir ayudando a estas personas que son especialmente vulnerables porque muchas de ellas, la mayoría, más del 70% son regulares" y "lo dice un informe de Cáritas que ha servido de base para redactar esa línea del Marco de Doñana, y cerca de un 20% se está regularizando".

"Muchos de los que estaban ahí y vieron quemada su documentación estaban en proceso de regularización porque las asociaciones que están allí los conocen. Con lo cual hay que tener una sensibilidad especial Y el Gobierno está trabajando mucho con una alianza de muchos ministerios, 13 en total, en apuntalar a esos ayuntamientos económicamente".

Por ello, Rico ha apelado a "aprovechar esas cuatro líneas y esa inversión" para que "no se vean solos, que puedan contratar especialistas y que puedan contar con la Oficina Técnica de Doñana y con el Gobierno para lo que precisen".

DESLINDE

Por otra parte, sobre le proceso de deslinde de Doñana, que afecta a unos 119 kilómetros de marismas en los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar, la subdelegada ha señalado que el Ministerio mantiene que "realmente es zona de dominio público marítimo", ya que es un "terreno inundable y que se evitó esa inundabilidad de una manera artificial construyendo un muro de 14 kilómetros, que es lo que se llama la Montaña del Río".

Precisamente, según ha reseñado la subdelegada, ese argumento es que el Gobierno ha defendido frente al recurso contencioso administrativo que han interpuesto tanto la Junta de Andalucía como WWF.

Al respecto, Rico ha recordado que en el proceso se pedía la medida cautelar de suspensión y la Audiencia Nacional se ha pronunciado "no otorgando la medida cautelar de suspensión", ya que señala en su auto que el deslinde "no solo no afecta la conservación de Doñana, sino que la refuerza". "Pues si lo dice la Audiencia Nacional yo no tengo nada que decir".