Subdelegada confía en que Gobierno y Junta retomen conversaciones para abordar la presa de Alcolea de Huelva

Archivo - Presa de Alcolea. - HUELVA RIEGA - Archivo

HUELVA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha mostrado su confianza en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Junta de Andalucía retomen la conversaciones para abordar una solución para la presa de Alcolea, aunque ha insistido en que "primero hay que delimitar quién va a tratar las aguas tóxicas". Por otro lado, espera que a principios del 2027 comiencen las obras del túnel de San Silvestre después de adaptar el proyecto "a la realidad geotécnica".

En una entrevista a Europa Press, en cuanto a la situación de la presa de Alcolea, Rico ha incidido en que el proceso electoral en Andalucía "ha hecho contener a las partes", pero una vez sentadas las bases del nuevo Gobierno andaluz, confía en que ambas administraciones "retomen las conversaciones para abordar una solución" porque es "un asunto muy relevante para Huelva".

Al respecto, la subdelegada ha recordado que la presa de Alcolea es una obra de Interés General y al Gobierno "le sigue importando" porque su ejecución "beneficia a toda la provincia", pero "lo que hay que delimitar, sin perjuicio del posicionamiento político de cada una de las partes, es quién limpia las aguas".

Al respecto, ha remarcado que se trata de una obra con "un montante económico que probablemente se duplique al inicialmente previsto y que tiene que llevar aparejado el canal de Trigueros", por lo que "esa agua, que se está tratando de llevar a regadío, a hidrógeno verde o a consumo, se debe limpiar desde el origen de los lixiviados que contiene y cuya presencia queda avalada por varios informes técnicos".

"Por ello, aunque la competencia recae claramente sobre la Junta de Andalucía, ambas partes se tendrán que sentar y retomar la conversación una vez que se termine de configurar el Gobierno de Andalucía, porque tiene que haber un reparto de tareas, no puede recaer únicamente en el Gobierno. Alguien tiene que limpiar esas aguas para que sean útiles para el regadío, y no sean tóxicas ni estén cargadas de lixiviados. Es decir primero, abordar el método, cómo, el cuándo y de qué manera y, luego, se tendrá que hablar de retomar la finalización de la obra junto con el canal de Trigueros", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que le consta que por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente "se quiere retomar el diálogo" porque "siempre ha habido una buena coordinación".

TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Por otro lado, en cuanto al túnel de San Silvestre, la subdelegada ha explicado que la empresa adjudicataria detectó "problemas geotécnicos de fractura y de fallas que ponían en peligro la estabilidad del túnel", por lo que, "se tuvo que replantear otra vez el proyecto" y con ello "reiniciar todo el proceso administrativo".

No obstante, Rico ha asegurado que el proyecto tiene que pasar por los informes de Fomento y por el Consejo de Estado, pero, "en el momento en que se salven esos dos trámites consultivos, que son preceptivos, se reanudará la modificación del proyecto con el consiguiente incremento presupuestario que ya está previsto".

Asimismo, la subdelegada ha avanzado que se ha elegido también que sea un túnel de "un único escudo", ya que es "la forma más segura para que no se quiebre o se perfore".

Así las cosas, la subdelegada espera que para el año que viene "ya se pueda ver movimiento de tierras, que es lo que está esperando Huelva". "Pero hubiera sido un error seguir con el proyecto porque no se había adaptado a la realidad geotécnica del terreno, era muy antiguo, y de haberlo ejecutado, hubiera comprometido la estabilidad del túnel y generado un problema posterior".

"Por ello, ha sido preferible modificar de nuevo el proyecto y abordarlo con esa seguridad que nos va a dar el nuevo diseño. Todo unido a la tramitación administrativa que se ha demorado mucho. Pero en enero o febrero esperemos ver ya movimientos de tierras", ha concluido.