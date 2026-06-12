Subdelegada confirma que ya se ha cursado la petición de zona gravemente afectada para incendio de Castillejos (Huelva)

Efectivos del dispositivo de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha confirmado este viernes que ya se ha trasladado al Ministerio de Política Territorial la petición de los municipios afectados para declarar el incendio de Villanueva de los Castillejos, que también ha afectado a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, como zona gravemente afectada, aunque Rico ha insistido en que primero hay que extinguir el incendio par evaluar las consecuencias del fuego.

En rueda de prensa, Rico ha indicado que "una de las principales preocupaciones era intentar ayudar a los sectores agrícola y ganadero", ya que "había muchos ganaderos que venían y acudían al puesto de mando avanzado para contar que realmente estaban sufriendo pérdidas notables no solo de hectáreas, sino de cabezas de ganado, sobre todo vacas y porcino".

"La verdad es que era desolador el panorama, muchos se pudieron salvar con ayuda, en fin, y entonces las alcaldesas de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre y el alcalde de Villanueva de los Castillejos, de inmediato, solicitaron la declaración de zona afectada gravemente de cara a poder ayudar al sector", ha abundado.

Además, también ha destacado la "respuesta" del Gobierno cuando "los alcaldes insistieron en pedir más medios", por eso "vino la UME y se declaró por parte de la Junta de Andalucía, que era la competente para la gestión de esta emergencia, el traerlo y medios que se pusieron por parte del Ministerio de Transición Ecológica como numerosos hidroaviones".

Así, Rico ha confirmado que los regidores ya han trasladado la petición al Ministerio de Política Territorial que, a su vez, luego, la trasladará al Ministerio del Interior. No obstante, ha advertido que "hay que esperar a que termine el escenario de incendios para ver la valoración de hectáreas perdidas, para hacer la foto fija, pero la petición ya está hecha, y ahora eso se analizará y se contemplará a ver qué tipo de ayudas se le suele dar".

Así, ha recordado que el proceso de la petición consiste en que primero lo analiza el Ministerio de Política Territorial, lo eleva al Ministerio del Interior, y luego, debe pasar por el Consejo de Ministros. "Mismo proceso que ocurrió con Almonte, por el que se le otorgó 400.000 euros para el arreglo de la parte de Caño Guerrero del Paseo Marítimo.

Por todo ello, Rico ha insistido en que primero "hay que ver cómo queda el incendio, una vez que esté extinguido, se hace una valoración de cuál es la extensión afectada, el sector afectado". "Por ello, aún es muy precipitado para valorarlo, pero la petición ha salido de inmediato por parte de las tres alcaldías y me parece una propuesta acertada".

Al respecto, ha indicado que el proceso "no es corto, no es como el Real Decreto aprobado para el tren de borrascas". "Esos procesos son un poco más largos porque tienen que pasar por varios ministerios, tienen que ir al Consejo de Ministros, aprobarse el montante y probablemente se suele esperar a que haya un escenario y desgraciadamente tenemos mucho verano por delante para hacerlo de una manera completa, no parcial. En el momento que tengamos la foto fija final pues habrá que analizar todos los expedientes".