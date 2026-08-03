La subdelegada destaca la inversión del Gobierno en "infraestructuras definitivas" para "proteger" al litoral de Huelva

Archivo - Visita de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, a Isla Cristina. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA - Archivo

HUELVA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha asegurado que el Ejecutivo está "protegiendo" al litoral onubense frente al cambio climático mediante la inversión en "infraestructuras con vocación de futuro y no estructuras cortoplacistas".

En una entrevista con Europa Press, Rico ha insistido en que el cambio climático es "un hecho que mata y destruye de manera indiscriminada", por lo que "no se puede ser negacionistas como sí lo están siendo algunos partidos políticos".

"Es una realidad que estamos viendo con los incendios, en los embates en el litoral o con las danas desgraciadas o trenes de borrascas que últimamente sufrimos en el país. Por ello, tenemos que estar preparados y abordar una labor preventiva y constante", ha abundado. Al respecto, ha explicado que el Gobierno tiene en marcha una estrategia nacional basada en "la prevención y en el abordaje para enfrentar el cambio climático".

"Pero en esa estrategia debemos implicarnos todos los sectores, porque del cambio climático no se libra nadie. No solo el agricultor y ganadero, sino toda la ciudadanía tiene que tener muy claro que nos afecta de lleno. Por ello, el Gobierno está invirtiendo en el litoral de Huelva, de extremo a extremo", ha abundado.

Al respecto, Rico se ha referido a la aportación de arena en la playa de Matalascañas. Una actuación, que finalizó el pasado 30 de junio, de más de 6,5 millones de euros y con una aportación de más de 700.000 metros cúbicos de arena, que, posteriormente, se incrementó con un contrato de emergencia por los efectos de los temporales con 60.000 metros cúbicos más. Además, ha señalado que la aportación de arena va unida al recrecimiento de nueve espigones.

PASEO MARÍTIMO DE MATALASCAÑAS

Por otra parte, sobre el paseo marítimo de Matalascañas, que ha sido muy afectado por el paso de distintas borrascas, una de las de mayor impacto fue Francis en enero, Rico ha subrayado que "desde el minuto uno" el Gobierno de España se ofreció para abordar su arreglo "íntegro" por vía de emergencia. "El Ejecutivo no podía hacerlo por cuestiones de competencias, ya que no se encuentra dentro de la zona de dominio público marítimo, por lo que había que firmar un convenio con el Ayuntamiento de Almonte para poder hacerlo".

"El alcalde en aquel momento no quiso acceder al ofrecimiento del Estado, luego vino el temporal de enero que ya terminó de destrozar ese paseo marítimo. Pero gracias a las ayuda de 23,5 millones de euros que se le ha concedido al Ayuntamiento de Almonte por parte del Gobierno para afrontar obras de reparación y mejora en infraestructuras municipales afectadas por los temporales de los últimos meses, se va a financiar el paseo con 12 millones de euros. Es decir, que el Gobierno va a seguir apuntalando esa obra para el disfrute de los ciudadanos", ha detallado.

Por otro lado, ha recordado que el pasado año, el Gobierno concedió al Ayuntamiento de Almonte otra subvención de 400.000 euros para reparar los daños del paseo marítimo en la zona de Caño Guerrero. "Con lo cual, Matalascañas, con estas obras, va a estar bien protegida, sin perjuicio de que se continúe trabajando con la prevención".

LA ANTILLA E ISLA CRISTINA

Por otro lado, la subdelegada ha destacado la inversión en la playa de La Antilla, en Lepe, donde se ha realizado una inversión de tres millones de euros para la construcción de un espigón de 160 metros de longitud con el objetivo de "frenar el retroceso de la línea de costa y reducir la necesidad de constantes aportes de arena". Además, se ha realizado un aporte de 490.000 metros cúbicos de arena.

Por otro lado, en Isla Cristina, existe una zona que "siempre se ve comprometida a la altura de la Playa Central por los efectos de los temporales, año tras año", por ello, se ha planteado realizar "un diseño integral que contemple un retranqueo parcial de esa parte". "Ya se ha hablado con todos los sectores implicados y con el Ayuntamiento y se está a la espera de que se ultime la redacción del proyecto".

Al respecto, Rico espera que en la próxima visita que va a realizar en septiembre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se comparta "todo el proyecto que el Gobierno de España tiene planteado para Isla Cristina". "Hay un proyecto muy ambicioso para afrontar una solución integral y con intención de futuro, como se ha hecho con Matalascañas, ello llevará tiempo, porque estamos hablando de proyectos cuya tramitación se prolonga en el tiempo, pero ya estamos en el comienzo".

EL PORTIL

Por otro lado, en cuanto a la situación de El Portil, "la más castigada este año" por los temporales, Rico ha explicado que la parte "más afectada" es una zona de 200 metros con ocho viviendas, segundas residencias en su mayoría. Tras analizar la situación, la subdelegada ha señalado que "se ha llegado a la conclusión de que la aportación masiva que se veía haciendo año tras año resulta una pérdida y derroche de fondos públicos, porque una embestida de agua se lo lleva". Por ello, la subdelegada ha apuntado a que se ha iniciado con esos ocho inmuebles "un expediente de rescate de concesión administrativa".

Con respecto a la zona del casco urbano de Punta Umbría, el alcalde "tiene una oportunidad de oro" con estas ayudas que ha concedido el Gobierno de España, al amparo del RD ley 5/2026, para "reparar las deficiencias que le afectan básicamente, como sería, el tema del colector de El Portil".

Al respecto, ha puesto de ejemplo el acuerdo alcanzado con los ayuntamientos de Moguer y Palos de la Frontera, Giahsa, Puerto de Huelva y la asociación de vecinos de las casas de Bonares para el arreglo del colector de Mazagón. "Ya se ha arreglado esa infraestructura, se ha apuntalado con escollera, para que tenga una base más firme, y luego se va a reponer con arena".

Además, relacionado con este último caso, la subdelegada también ha mencionado el proyecto que se está ultimando entre los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Transportes y Movilidad Sostenible para que la arena que se extraiga del inminente dragado para mejorar los canales de navegación, "se pueda utilizar para regenerar la playa de Mazagón". "Eso va a suponer un par de años como mínimo de tramitación, pero se va a ejecutar".

"Queremos hacer lo mismo con El Portil, pero hay ocho viviendas afectadas y ya el expediente de rescate de concesión administrativa está iniciado sin perjuicio de que ahora los propietarios recurran en vía contenciosa y se alargue en el tiempo", ha finalizado.