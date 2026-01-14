Suspendido de forma cautelar el procedimiento de adjudicación del Materno-Infantil de Huelva

Archivo - Recreación del proyecto del Hospital Materno Infantil de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía adoptó el pasado 9 de enero la resolución de suspender cautelarmente el procedimiento de adjudicación del Hospital Materno Infantil de Huelva debido a la presentación de un recurso.

Así lo indica la documentación de la licitación, consultada por Europa Press, toda vez que desde la Consejería de Sanidad han indicado que se trata un recurso "habitual en los procesos administrativos", el cual espera que "se resuelva lo antes posible".

De este modo, según ha adelantado el diario Viva Huelva, la documentación aporta un acta con fecha del 23 de diciembre en la que ya se había presentado una propuesta de adjudicación a la UTE Obrascon Huarte Lain, SA-Construcciones Sánchez Domínguez Sando SA., toda vez que no existía resolución definitiva.

En el Informe Económico y Financiero del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026, en el apartado de actuaciones sanitarias en la provincia de Huelva, se recogía que las obras del nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva se iniciarían en 2026 con una consignación de 17 millones de euros"

La Consejería, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), recibió un total de 12 ofertas para la ejecución de las obras de construcción del Hospital Materno Infantil de Huelva. Todas las propuestas se presentaron dentro del plazo previsto, que finalizó el 25 de septiembre.

El presupuesto de licitación de la obra asciende a casi 85 millones de euros (IVA incluido) y tiene un periodo de ejecución de 36 meses. La edificación de esta infraestructura ha sido asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta, una actuación que tiene como finalidad agilizar su desarrollo para que su puesta en funcionamiento se produzca lo antes posible. Por su parte, el proyecto modificado ha sido supervisado por la Delegación Territorial de la Consejería en Huelva.

Con una superficie total construida de 36.372,34 metros cuadrados, el nuevo edificio se integrará funcional y formalmente en el actual complejo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, permitiendo una expansión natural de sus instalaciones. De forma detallada, el Hospital Materno Infantil de Huelva dispondrá de 125 nuevas camas distribuidas entre las áreas de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental, UCI y Cuidados Intermedios. Entre sus principales dotaciones clínicas se incluyen un Área de Neonatos, Bloque Quirúrgico, Bloque Obstétrico y Urgencias de Pediatría y Obstetricia.

En cuanto a las dotaciones ambulatorias, contará con un Hospital de Día Pediátrico y Quirúrgico, consultas externas de Pediatría, Ginecología- Obstetricia y Salud Mental Infanto-juvenil, con consultas y Hospital de Día.

NUEVO EDIFICIO CON SEIS NIVELES

El nuevo edificio se organizará en seis niveles. El nivel 0 albergará las áreas de Salud Mental Infantil y Juvenil, las consultas pediátricas, el Hospital de Día Médico y la Atención al Usuario. En el nivel 1 se situarán las Urgencias, Consultas y Hospitalización de Ginecología y Rehabilitación Pediátrica. En el segundo nivel los bloques quirúrgico y obstétrico, junto con áreas de Urgencias, Neonatos y Hospitalización Obstétrica. En el nivel 3 estará el Área de Neonatología, incluyendo la UCI y la hospitalización convencional. Mientras que el cuarto nivel se destinará a espacios exteriores de juego de niños y áreas técnicas de instalaciones y el último nivel al helipuerto.

Señala la Consejería que, entre las "mejoras incluidas con respecto al diseño anterior", se incrementa en un 25% el número de paritorios, un 33% los puestos de cuidados intensivos y un 36,6% la hospitalización en Pediatría. También habrá un 13% más de camas para la atención a la mujer en las especialidades de Obstetricia y Ginecología. En este sentido, se prevé un crecimiento de la actividad asistencial y una reducción de las listas de espera.

Así, se espera que en el nuevo centro se atiendan de media al año más de 64.000 consultas, 21.000 urgencias pediátricas y 17.000 urgencias ginecológicas u obstétricas. La construcción del centro hospitalario lleva aparejada asimismo la liberación de más de 12.000 metros cuadrados, 9.000 en el Juan Ramón Jiménez y 3.000 en el Vázquez Díaz. Estos espacios que se liberarán irán destinados a la mejora de las instalaciones para pacientes oncológicos, hospitalización general, Salud Mental y Urgencias, así como la incorporación de nuevas prestaciones, entre otras mejoras.

Desde el punto de vista económico, la inversión de casi 85 millones de euros está incluida dentro del marco 2021-27 del Programa Feder en Andalucía. En cuanto al empleo, se estima la creación de 150 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y 178 en la fase de explotación. Igualmente, se prevé un impacto indirecto en el mercado laboral de la provincia debido a la actividad generada por la puesta en marcha del nuevo centro.