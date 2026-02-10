La tercera campaña 'Yo como fresas de Huelva' empezará en Adamuz (Córdoba) y llegará a 16 ciudades españolas y europeas

Presentación de la tercera edición de la campaña 'Yo como fresas de Huelva'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han presentado este martes la tercera edición de la campaña '#YoComoFresasDeHuelva', una iniciativa destinada a "reforzar la identificación de la fresa con la marca Huelva" y a "seguir posicionando este producto como referente de fresas saludables, seguras y sostenibles, dentro y fuera de nuestras fronteras". La campaña recorrerá este año 16 ciudades de todas las comunidades, además de contar con presencia internacional, "ampliando así su alcance nacional y europeo".

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha subrayado que esta campaña "da continuidad a un trabajo que está dando resultados" y ha destacado que considera que se ha conseguido que, "cuando se hable de fresas, se piense en Huelva como referente de calidad dentro y fuera de nuestras fronteras", ha indicado la institución provincial en una nota.

Huelva es el principal productor de fresas de España, concentrando en torno al 98% de la producción nacional y cerca del 29% de las fresas que se comercializan en Europa, cifras que sitúan a la provincia como líder del sector en la Unión Europea.

En la pasada edición, '#YoComoFresasDeHuelva' "alcanzó una audiencia estimada de 185 millones de personas y generó más de 3.000 informaciones en medios de comunicación", han destacado desde la Diputación.

Durante su intervención, Toscano ha puesto en valor el respaldo institucional de la Diputación a un producto "emblemático de nuestra provincia y parte esencial de su identidad agrícola, económica y social", recordando que detrás de la fresa de Huelva hay "miles de agricultores y familias que cada día trabajan para ofrecer un producto excelente".

Asimismo, ha subrayado que las fresas de Huelva se producen "bajo los exigentes estándares de seguridad alimentaria de España y de la Unión Europea" y que, además, los productores se someten a procesos de certificación adicionales, "lo que permite garantizar al consumidor un producto seguro, sano y sostenible". En este sentido, ha incidido en la importancia de que el consumidor "mire siempre la etiqueta y compruebe que el origen es Huelva".

Por su parte, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha agradecido el apoyo de la Diputación desde la primera edición de la campaña y ha destacado que "apoyar hoy esta iniciativa es fácil porque funciona, pero lo importante fue creer en ella desde el principio". Piedra ha subrayado que el objetivo principal de '#YoComoFresasDeHuelva' es que "el consumidor identifique claramente el origen Huelva como garantía de calidad".

El responsable de UPA Huelva ha puesto el acento en el "esfuerzo" que hay detrás del producto, especialmente en un contexto marcado por las borrascas de las últimas semanas. "Llevamos semanas levantando estructuras, reparando plásticos y poniendo a punto las explotaciones para poder seguir sacando el producto cada día", ha señalado, apelando al consumidor a "valorar el trabajo diario del sector agrícola".

La campaña arrancará este año en Adamuz, "como gesto de agradecimiento a su ciudadanía por la solidaridad y la ayuda prestada a las personas afectadas por el accidente ferroviario". A partir de ahí, la iniciativa continuará en ciudades como Madrid, Sevilla, Segovia, Salamanca, Cuenca o Albacete, entre otras, y tendrá también presencia internacional en Bruselas, Perpiñán y Londres.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha agradecido a la Diputación de Huelva que apueste por tercer año consecutivo por promocionar esta provincia de la mano del sector agroalimentario al tiempo que ha subrayado el papel de los agricultores en la innovación y la investigación, recordando que desde la propia provincia se desarrollan variedades de fresa adaptadas al "uso eficiente" del agua, "lo que refuerza el liderazgo de Huelva en I+D agrícola".