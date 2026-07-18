Toscano destaca las inversiones de Diputación de Huelva para alcanzar la "igualdad real" al conseguir "deuda cero"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en la entrevista. - JULIÁN PÉREZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado el "importante esfuerzo inversor" que está realizando la institución provincial para garantizar la "igualdad real" de oportunidades en todos los municipios de la provincia, un objetivo que, según ha subrayado, se está logrando gracias a diferentes actuaciones como, por ejemplo, la red de cajeros públicos puesta en marcha o las oficinas comarcales.

En una entrevista concedida a Europa Press, Toscano ha explicado que la "igualdad real" entre los distintos municipios onubenses "se consigue de muchas maneras", pero principalmente "enviando dinero a las entidades locales" para que sean los propios ayuntamientos quienes decidan el destino de los fondos según sus necesidades prioritarias.

En este sentido, el presidente provincial ha puesto en valor el plan de concertación 'Tu Diputación Invierte', mediante el cual se han puesto a disposición de los ayuntamientos un total de 23 millones de euros. "Consiste en que cada pueblo le dice a la Diputación lo que necesita, ya sea una infraestructura, un edificio o el arreglo de caminos y senderos. Nosotros elaboramos el proyecto si no lo tienen, lo licitamos y ejecutamos la obra completa", ha detallado Toscano, quien ha incidido en que para muchos pequeños municipios sería "impensable" acometer estas actuaciones con sus presupuestos propios.

Asimismo, ha defendido la autonomía de los alcaldes a la hora de gestionar estos recursos. "Tú no puedes decirle a un alcalde lo que es mejor para su pueblo porque él lo conoce mucho mejor que tú; conoce a sus vecinos, sus circunstancias y sus necesidades", ha dicho.

PRIMERA RED PÚBLICA DE CAJEROS

Toscano ha enmarcado esta estrategia en una política de vertebración provincial orientada a fijar la población al territorio. "Lo que intentamos es que todos los pueblos tengan las infraestructuras necesarias para que nadie se tenga que ir de su municipio si no quiere", ha señalado, apuntando a servicios tan elementales como el empleo, la vivienda, la conectividad digital con el despliegue de la fibra óptica o el acceso a servicios financieros.

Sobre este último punto, el presidente ha destacado la creación de la red pública de cajeros automáticos de la Diputación de Huelva, una iniciativa en la que se han invertido 500.000 euros para la instalación de 38 dispositivos en toda la geografía provincial. Según Toscano, se trata de "la primera red pública de cajeros automáticos de España".

"No podíamos permitir que hubiera ciudadanos de primera y de segunda en el acceso a los servicios financieros. Hoy en día, cualquier municipio o aldea de Huelva con más de cien habitantes cuenta con un cajero en el que no solo se puede extraer dinero, sino también pagar recibos", ha remarcado.

El presidente de la Diputación ha recordado el origen de esta medida, que surgió a raíz de un encuentro con un vecino de avanzada edad en Aracena. "Nos encontramos con el hombre algo agobiado, había recibido una carta para pagar un recibo de tres euros. Tenía seis meses para hacerlo, pero prefirió pagarlo esa misma mañana y se gastó 30 euros en un taxi para desplazarse a realizar el pago", ha relatado.

Por ello, Toscano ha lamentado las alternativas que sugerían las entidades bancarias sobre el uso de la banca electrónica para ese señor de 90 años que "no tiene ordenador ni va a aprender a utilizar la banca online", pero ahora "con el cajero en su pueblo, puede ir acompañado y pagar su recibo directamente. Era, básicamente, una cuestión de igualdad real".

RED DE OFICINAS COMARCALES

Por otro lado, el dirigente provincial ha subrayado la apuesta de la institución por acercar la asistencia técnica a los municipios a través de la creación de una red de cinco oficinas comarcales. Entre ellas, ya se encuentra en marcha la sede de Aracena, que ha requerido una inversión de 230.000 euros.

Esta oficina comarcal cuenta con un equipo de 33 técnicos destinados a dar cobertura a todos los pueblos de la comarca de la Sierra. "Queremos que el Ayuntamiento de Linares de la Sierra disponga de los mismos técnicos especializados que dan servicio en la capital. Eso también es igualdad y ofrecer oportunidades reales a todos los alcaldes y ayuntamientos", ha concluido.