Toscano destaca que este ha sido "el año" de La Rábida: "Huelva está de moda y Ricky Martin nos eligió"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en un momento de la entrevista. - JULIÁN PÉREZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado que este 2026 está siendo "el año" de La Rábida y un periodo "excepcional" de proyección para la provincia que culminará con hitos de "gran envergadura mediática", deportiva y cultural con la una de las jornadas de la Vuelta Ciclista a España o el concierto de Ricky Martin, el único que el cantante ofrecerá en España, eligiendo para ello a la provincia onubense. Por ello, ha afirmado que "Huelva está de moda".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado la trascendencia de las visitas institucionales que han situado a La Rábida en el epicentro nacional, tras haber recibido en los últimos meses al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al Rey Felipe VI; y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Todos ellos han acudido en el marco de eventos internacionales como la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, impulsada por la OEI, la conmemoración del centenario del histórico vuelo del Plus Ultra o la celebración, también en La Rábida de la XXXVI Cumbre Hispano-Lusa.

Asimismo, el presidente provincial ha augurado el "gran impacto" que tendrá la Vuelta Ciclista a España, que recorrerá la provincia de forma íntegra el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Cinta. La etapa comenzará en Cortegana y concluirá precisamente en La Rábida, cruzando la Sierra, la Cuenca Minera junto a la Corta Atalaya, y las comarcas del Condado y la Costa.

"Va a ser el gran 'spot' de esta provincia en mucho tiempo, porque es en 'prime time'; es algo que ve media España y tendremos la oportunidad de enseñar nuestra provincia completa", ha señalado Toscano, quien se ha mostrado convencido de que el público "se va a sorprender de cómo puede haber tantos paisajes diferentes en una sola provincia". El recorrido original contemplaba el paso por la Peña de Arias Montano, aunque finalmente se rodeará debido a la coincidencia con una romería local.

"RICKY MARTIN ELIGIÓ HUELVA"

Respecto a la programación cultural de 'Las Noches del Foro', Toscano ha calificado de "locura" la expectación generada en torno a la actuación de Ricky Martin. El concierto, debido al gran volumen de público previsto, se trasladará al Estadio Iberoamericano al superar el aforo del Foro Iberoamericano de La Rábida. La demanda inicial provocó la caída de la página web de venta de entradas, despachando 2.500 localidades en tan solo una hora.

El dirigente onubense ha desvelado los entresijos de la negociación, remarcando la exclusividad de la cita. "Yo no sabía muy bien cómo funcionaba todo esto; tú no eliges al artista, tú lo propones pero el artista te elige a ti. Nosotros le hemos pedido que viniera, había un montón de peticiones, pero era él quien elegía dónde, y le ha gustado Huelva. Es el único concierto que va a dar en España", ha celebrado.

Toscano ha reconocido que el acuerdo "ha costado meses" de negociaciones y se llegó a "dar por perdido", atribuyendo el éxito a la alianza estratégica de la administración con la promotora Green Cow Music, organizadora del festival Icónica en Sevilla.

"Nosotros somos una administración y tenemos que hacer todo administrativamente; ellos son los que pueden interactuar con los artistas, manejan otro idioma", ha admitido, concluyendo que en solitario "hubiera sido imposible" y reafirmando el carácter "profundamente iberoamericano" que se le quiere imprimir a las Noches del Foro.