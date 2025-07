Toscano firma los primeros convenios con ayuntamientos de Huelva de un plan "sin precedentes" para inversiones locales

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva ha celebrado este martes en el Muelle de las Carabelas la firma de los primeros convenios del programa 'Tu Diputación Invierte', un plan "sin precedentes" de cooperación con los ayuntamientos dotado con 23 millones de euros para inversiones municipales y aprobado por unanimidad en el Pleno provincial.

El presidente de la institución, David Toscano, ha suscrito los acuerdos con 34 municipios de las comarcas del Condado, el Andévalo, la Costa y el Área Metropolitana, en un acto que marca el inicio de una iniciativa "sin precedentes por su alcance, flexibilidad y enfoque municipalista".

"El plan que hoy firmamos representa una nueva forma de hacer política: útil, cercana y construida desde abajo. Nadie mejor que los alcaldes y alcaldesas conoce las verdaderas prioridades de sus pueblos. Por eso, esta vez son ellos quienes deciden dónde y cómo invertir", ha señalado Toscano.

El programa Tu Diputación Invierte contempla tres líneas de actuación --edificios, infraestructuras y caminos-- y otorga "total libertad" a los consistorios para seleccionar los proyectos, mientras que la Diputación asume la tramitación técnica y administrativa. Cada municipio cuenta con una asignación mínima de 194.804 euros y una máxima de 284.504 euros, que podrá destinar a obras que respondan a demandas reales y cercanas de la ciudadanía.

Durante el acto, Toscano ha agradecido la presencia de los alcaldes y alcaldesas y ha subrayado que estos convenios "no son solo papeles, sino la expresión de una alianza política basada en la confianza". "Este plan no impone, escucha. No reparte fondos con criterios abstractos, sino conociendo de cerca la realidad de cada municipio", ha dicho antes de añadir que la Diputación "sujeta la escalera" mientras los alcaldes "cuelgan la bandera".

Entre los proyectos que se ejecutarán figuran desde la creación de un centro hípico en El Cerro de Andévalo, hasta la rehabilitación de una antigua bodega en Hinojos para usos múltiples, o la construcción de una nueva circunvalación en Manzanilla. "Cada euro tiene detrás una historia, una conversación con un vecino, una idea defendida con firmeza. Y eso es hacer política con mayúsculas", ha añadido el presidente.

La firma ha tenido lugar en el Muelle de las Carabelas, que Toscano ha descrito como "punto de partida de grandes transformaciones, también hoy para nuestros pueblos". La siguiente ronda de firma continuará esta misma semana. Mañana miércoles, 9 de julio, el presidente de la Diputación se desplazará a Jabugo para rubricar los convenios con otros 46 municipios pertenecientes a los partidos judiciales de Aracena y Valverde del Camino.

El acto tendrá lugar a las 10,00 horas en el Auditorio del Edificio del Tiro, con la participación de los alcaldes y alcaldesas de estas localidades serranas, de la Cuenca Minera y del Andévalo central.