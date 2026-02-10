Toscano señala que están a la espera de que Sánchez o Puente acepten la reunión pero confía en que se produzca

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado este martes que están a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acepten la solicitud para acudir a la próxima reunión de la Comisión de Infraestructuras de la provincia tras el accidente ferroviario de Adamuz, pero confía en que esta se produzca.

A pregunta de los periodistas, Toscano ha subrayado que ya han enviado una carta tanto a Sánchez como a Puente, pero están "a la espera", pero tiene "muy claro" que esa reunión "se va a mantener".

"Sería lo lógico que aceptaran esa invitación, al menos uno de los dos, para hablar no solo ya de toda la infraestructura ferroviaria, sino que también tendremos que hablar de estos temporales, que han sido determinantes para darnos cuenta que Alcolea no solo es necesario para la agricultura, para el consumo humano y para la industria, sino también para la regulación del Odiel", ha manifestado.

Al respecto, ha señalado que en los últimos años "lo que llueve en esta provincia es completamente diferente", por lo que "esa regulación por parte de Alcolea es más que necesaria". "Por tanto, esperemos que también podamos hablar en esa reunión no solo de infraestructura ferroviaria, sino también de la presa", ha insistido.

Así, el pasado 2 de febrero Toscano anunció que dada la "magnitud de lo ocurrido" en Adamuz los integrantes de a Comisión por las Infraestructuras serían convocados para una reunión extraordinario en este mes de febrero, a la que serán convocados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que participen en un encuentro que se presenta como "crucial".

Toscano explicó que la sesión estará centrada específicamente en la crisis ferroviaria que sufre la provincia y buscará "con carácter prioritario" consensuar las actuaciones "que se deben acometer de inmediato para resolver las deficiencias existentes".

De la Comisión, además de Diputación Provincial, forman parte Consejo Económico y Social --encargado de liderar el trabajo técnico--, Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Huelva, Autoridad Portuaria, Universidad de Huelva, Federación Onubense de Empresarios (FOE), Cámara de Comercio, Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, Coprehu, UGT, CCOO, CSIF, CGT y los grupos de PP, PSOE, Izquierda Unida-Confluencia, Vox e Independientes por Huelva.

El presidente de la Diputación detalló que, "dada la gravedad de la situación", tanto el presidente del Gobierno central como el ministro de Transportes "abrirán hueco en sus agendas para acudir a la reunión". "No contemplo que, en las actuales circunstancias, le den la espalda a la provincia de Huelva", ha subrayado.

Toscano manifestó que la provincia de Huelva ha sido "víctima" de "severas carencias" en sus infraestructuras ferroviarias "desde hace años", con "una única conexión con Madrid que sufre repetidas incidencias". En este sentido, ha señalado que el accidente de Adamuz "no originó estos problemas, pero que sí los ha evidenciado de una forma dramática e irremediable".