Toscano subraya en Consejo de Alcaldías la "captación récord" de fondos europeos con destino a los municipios de Huelva

Consejo de Alcaldes en Moguer (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

MOGUER (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha subrayado que la institución ha logrado una "captación récord" de fondos europeos de más de 40 millones de euros con destino a los municipios de la provincia y ha anunciado, tras la instalación de la red pública de cajeros, la puesta en marcha de un programa provincial de desfibriladores, dirigido a reforzar la red existente en la provincia para que "la atención ante una emergencia sanitaria no dependa del lugar donde se viva".

Así lo ha anunciado en la tercera sesión del Consejo de Alcaldías, que se ha celebrado en el Convento de Santa Clara, en Moguer, un órgano de cooperación y trabajo conjunto entre la institución provincial y los ayuntamientos que se consolida como espacio útil para abordar los principales retos de la provincia desde la cercanía y la coordinación municipal.

Además, Toscano también ha dado a conocer la mejora y modernización de los polígonos industriales y áreas empresariales (248 en total según los datos de IECA) en el marco de la nueva ley de Espacios Productivos, que se aprobó hace solo unos días (el 2 de diciembre) en el Parlamento de Andalucía. Una ley eminentemente útil y práctica con la que se simplifican trámites administrativos para agilizar la implantación de nuevos proyectos industriales en nuestros pueblos.

Al respecto, el presidente ha remarcado que la Diputación de Huelva "quiere ser de nuevo punta de lanza y pionera", por lo que ha asegurado que van a trabajar "mano con mano" con la Junta de Andalucía y el sector industrial con el reto de que los polígonos onubenses sean "un foco de atracción de nuevas inversiones mediante mejoras e incorporación de servicios adicionales".

Para ello, la Consejería de Industria ya ha avanzado la puesta en marcha de una primera línea de ayudas de 50 millones de euros. "Y Huelva va a situarse en primera línea para aprovechar estos fondos", ha manifestado.

El Consejo de Alcaldías ha abordado también el Presupuesto 2026 de la Diputación, y otras cuestiones relacionadas con las infraestructuras provinciales, incluyendo el estado de los caminos, así como el estado de ejecución de programas clave como Tu Diputación Invierte, dotado con 23 millones de euros, y la concertación con los ayuntamientos, que alcanza los 30 millones de euros. En este punto se ha subrayado la estabilidad financiera como base para seguir reforzando la autonomía municipal y la planificación a medio y largo plazo.

Durante la sesión se ha informado pormenorizadamente sobre el avance de los Fondos Europeos, las Estrategias de Desarrollo Local Integrado (EDIL) y los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, así como de otros proyectos en nuevas tecnologías y medio ambiente, que movilizan un récord de más de 40 millones de euros en iniciativas que están transformando espacios, servicios y oportunidades en el conjunto de la provincia.

En el ámbito concreto de las nuevas tecnologías, el Consejo ha abordado el inicio de una experiencia piloto orientada a mejorar la seguridad y la atención en los pequeños municipios mediante la implantación de sensores inteligentes en puntos críticos y accesos a los núcleos de población. Una línea de trabajo en fase de estudio que se enmarca también en las políticas de reto demográfico. En este mismo ámbito, se ha incluido también un informe sobre el e-Padrón, como herramienta para avanzar en la modernización administrativa y facilitar la gestión municipal.

El presidente ha compartido además con los alcaldes y alcaldesas la reciente presentación oficial en Mónaco de la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que recorrerá la provincia de Huelva de norte a sur, un acontecimiento de proyección internacional con "impacto directo en los municipios y en la imagen exterior del territorio que este jueves comenzó a dar sus frutos".

El Consejo ha contado también con intervenciones externas, con la participación de la UNED, que ha presentado uno de sus programas educativos orientados a acercar la formación y las oportunidades de aprendizaje a los municipios de la provincia, así como de la Fundación Atlantic Copper y de la Fundación Integralia DKV, que han expuesto sus líneas de trabajo y su compromiso con el desarrollo social y territorial.

En el ámbito de la cooperación municipal, se ha puesto en valor el trabajo que se desarrolla desde la comisión de pequeños municipios y la junta gestora y se han expuesto actuaciones en Medio Ambiente, como la gestión de colonias felinas y el control de plagas, donde se ha realizado un resumen de las actuaciones llevadas a cabo en el Plan Territorial de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (FNO) 2025, de la provincia de Huelva.

También se ha destacado el ámbito del apoyo técnico a los ayuntamientos y la atención a la ciudadanía mediante la red de oficinas comarcales, con la sede de Aracena ya en funcionamiento y la de Cortegana, muy avanzada en su ejecución.

El consejo ha analizado por último el balance del Plan Corresponsables, que en 2025 ha atendido a más de 2.560 menores, así como las líneas previstas para 2026 en este plan de conciliación familiar pionero en nuestra provincia que ha venido para quedarse.

Con esta tercera sesión, el Consejo de Alcaldías se consolida como un espacio estable de diálogo y cooperación entre la Diputación y los ayuntamientos, desde el que se canalizan propuestas reales de los municipios y se avanzan soluciones compartidas para afrontar los principales retos de la provincia.