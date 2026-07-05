Un total de 17 estudiantes culminan en la Universidad de Huelva un camino hacia la inclusión, la autonomía y el empleo. - UHU

HUELVA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado el acto de graduación del alumnado del programa Feadi (Formación para el Empleo y la Autonomía de Personas con Discapacidad Intelectual), una iniciativa impulsada por la institución académica y financiada por Fundación ONCE que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad, la inclusión social y la autonomía personal de personas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista.

Durante la ceremonia se procedió a la imposición de becas y entrega de diplomas a los 17 estudiantes que han completado con éxito esta edición del programa, culminando así un proceso formativo que les ha permitido adquirir competencias académicas, sociales y laborales fundamentales para su desarrollo personal y profesional, ha informado la UHU en una nota.

El acto contó con la asistencia del rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín; la decana de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, Pilar García; la directora de Inclusión y Justicia Social, Inmaculada Gómez; y la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento de Fundación ONCE, Isabel Martínez.

Durante su intervención, el rector destacó el firme compromiso de la Universidad de Huelva con la inclusión, la diversidad y la justicia social, subrayando que este programa representa "un ejemplo del esfuerzo que realiza la institución para que nadie quede atrás". José Rodríguez señaló que la universidad tiene la responsabilidad de crear oportunidades y eliminar barreras para que todas las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades.

"Nosotros ponemos los peldaños, pero son ellos quienes realizan el esfuerzo para seguir avanzando", afirmó, poniendo en valor el trabajo y la perseverancia del alumnado graduado. Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, destacó el carácter transformador de la experiencia universitaria vivida por estos estudiantes.

"No sólo han adquirido conocimientos y competencias; también han participado en entornos inclusivos, han realizado prácticas y se han acercado al mundo laboral. Este programa les ayuda a creer en sus propias capacidades y demuestra que la diferencia no está en la discapacidad, sino en las oportunidades que se ofrecen a las personas", señaló. La directora de Inclusión y Justicia Social, Inmaculada Gómez, mostró su emoción por la evolución experimentada por el alumnado a lo largo del curso.

"Las personas que se gradúan no son las mismas que comenzaron en octubre. Han madurado, han crecido y han desarrollado habilidades sociales, competencias laborales y actitudes que les permitirán mejorar su inclusión social y su autonomía", explicó. Feadi constituye uno de los principales proyectos de inclusión de la Universidad de Huelva y se desarrolla bajo el convencimiento de que la educación superior debe ser un espacio abierto a toda la ciudadanía.

A través de una formación adaptada, experiencias prácticas y una participación activa en la vida universitaria, el programa contribuye a construir una sociedad más justa e inclusiva, en la que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su talento y alcanzar sus metas. Esta graduación simboliza no sólo la finalización de una etapa académica, sino también el comienzo de nuevas oportunidades para un grupo de estudiantes que han demostrado que la formación, el esfuerzo y el apoyo adecuado son herramientas fundamentales para avanzar hacia una plena inclusión social y laboral.