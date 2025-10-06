Un total de 19 personas han muerto en 15 accidentes de tráfico en Huelva en lo que va de 2025, seis más que en 2024

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y la jefa provincial de Tráfico, Cristina Gago, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA - Archivo

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 personas han perdido la vida en la provincia de Huelva en 15 siniestros mortales en los diez meses de 2025, lo que supone que han sido seis personas más que el año pasado en las mismas fechas y más de la mitad (57%) se produjeron por salidas de vía que es un tipo de siniestro "muy vinculado a la velocidad y las distracciones".

Así lo ha indicado en una nota la Subdelegación del Gobierno por la presentación por parte de la Dirección General de Tráfico de una nueva campaña de vigilancia y control que estará centrada en las distracciones al volante. La jefa provincial de Tráfico de Huelva, Cristina Gago, ha señalado que "las distracciones son el factor concurrente con más presencia en los siniestros viales, suponiendo el 18% del total".

"En el caso de los siniestros mortales también es la distracción el factor más frecuente, con un 30% de los que se produjeron en 2024 --406 casos--, el 40% de los que se producen en nuestra provincia", ha añadido.

Por ello, desde este lunes y hasta el próximo domingo 12 de octubre, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de todas aquellas policías autonómicas y locales que quieran sumarse a esta iniciativa, vigilarán todo tipo de distracciones tanto en las vías interurbanas como en las del ámbito urbano. Además, a la vigilancia a pie de carretera se suman los medios automatizados de los que dispone la DGT, con 245 cámaras instaladas en las carreteras, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

Como ha sucedido ya en anteriores ediciones, la campaña se enmarca en la Operation Focus on the Road que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

Según los datos de la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras, los conductores españoles afirman tener "baja consideración" de respecto a los riesgos del uso del móvil. Dicho estudio recoge que el 22,2% de los conductores españoles reconocieron realizar llamadas telefónicas sin usar manos libres en el móvil frente a un 58,6 que sí lo usó; además, un 24,7 de los conductores reconoció leer mensajes de texto y seguir redes sociales mientras conducía.

El uso indebido del teléfono móvil mientras se conduce continúa siendo la distracción sancionable más frecuente, según los resultados de la última campaña de vigilancia y control de distracciones al volante, realizada del 7 al 13 de octubre de 2024 y a la que se sumaron 419 municipios de 41 provincias. Entre ellos los de Bonares, Chucena, Huelva, La Palma del Condado, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera, Valverde del Camino y Rociana del Condado.

En la provincia de Huelva, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales controlaron un total de 5.669 vehículos, formulando un total de 122 denuncias, el 34% lo fueron por utilización del móvil al volante.

La Subdelegada del Gobierno, María José Rico, resalta "la importancia de estas campañas en línea con la Estrategia 2030, que establece la tolerancia cero con los comportamientos de riesgo como una de sus áreas estratégicas, abordando la necesidad de actividades de vigilancia y control sobre las conductas de mayor riesgo".

Asimismo, recuerda que "en lo que llevamos de año 19 personas han perdido la vida en siniestros viales en nuestra provincia, siendo las distracciones uno de los principales factores de riesgo", por lo que señala que "es importante lanzar un mensaje de prudencia y respeto a las normas".