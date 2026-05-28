Un total de 2.510 estudiantes se presentan a la PAU de la Universidad de Huelva que estrena sede en Lepe y La Palma

Archivo - El Sevicio de Gestión Académica de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.510 estudiantes procedentes de centros educativos de la provincia de Huelva se han matriculado en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Huelva, que se celebrará del 2 al 4 de junio. La Onubense pone a disposición de las pruebas un total de 66 aulas repartidas en siete sedes diferentes a lo largo de la provincia, entre ellas, como novedad, en La Palma y Lepe.

Según ha indicado la UHU en una nota de prensa, del total, 450 realizarán la fase de admisión voluntaria para mejorar la calificación obtenida en la fase de acceso.

De este modo, la fase de acceso obligatoria se compone de cuatro exámenes: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía (a elegir), Lengua Extranjera II --Alemán, Francés, Inglés, Italiano o Portugués-- y la materia troncal de modalidad, en función del Bachillerato cursado --Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II--.

Por su parte, en la fase de admisión voluntaria, que puede añadir hasta cuatro puntos a la nota de acceso, el estudiantado podrá examinarse de un máximo de tres materias adicionales, cursadas o no, así como de una segunda lengua extranjera distinta de la elegida en la fase de acceso.

Para el cálculo de la nota de admisión se tendrán en cuenta las dos materias superadas que proporcionen la mejor puntuación para el grado universitario solicitado. Una vez finalizados los exámenes, las calificaciones provisionales se publicarán el 11 de junio a partir de las 10,00 horas. El plazo de solicitud de revisión permanecerá abierto los días 12, 15 y 16 de junio. Las calificaciones definitivas y la descarga de tarjetas estarán disponibles el 22 de junio.

SIETE SEDES Y MÁS DE 200 PROFESIONALES IMPLICADOS

La Universidad de Huelva pone a disposición de las pruebas un total de 66 aulas repartidas en siete sedes diferentes. Cuatro de las sedes estarán ubicadas en el Campus El Carmen --dos en el Aulario Paulo Freire y dos en el Aulario Galileo Galilei--, mientras que las otras tres se situarán en el IES San Blas de Aracena, el IES La Palma de La Palma del Condado y el IES La Arboleda de Lepe.

En la web del Servicio de Gestión Académica ya puede consultarse tanto la distribución de centros educativos por sedes como el aula asignada a cada estudiante según sus apellidos. Asimismo, se encuentra disponible información académica de interés relativa a materiales permitidos, orientaciones y recomendaciones para afrontar con éxito las pruebas.

Cada sede contará con una persona responsable encargada de coordinar su funcionamiento y estará atendida por profesorado y personal técnico, de gestión, administración y servicios, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los exámenes. Además, la sede específica para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) dispondrá de aulas adaptadas, ayudas técnicas y medios materiales adecuados.

El Tribunal Único de la PAU en la Universidad de Huelva estará compuesto por más de 200 profesionales, entre miembros de la Comisión Universitaria, responsables de sedes, vocales correctores --tanto profesorado universitario como de enseñanza secundaria--, personal técnico y de administración y servicios, vocales colaboradores de centros educativos y personal especialista para la sede NEAE y el operativo de asistencia sanitaria.

La organización y desarrollo de la PAU 2026 en la Universidad de Huelva la realiza el Servicio de Gestión Académica y la Dirección de Acceso y Orientación. Ello comprende la planificación integral de las pruebas y la coordinación de todos los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para su correcto funcionamiento.

El Servicio asume la gestión de todo el proceso administrativo previo y posterior a las pruebas y desempeña una labor esencial de atención y acompañamiento al alumnado y coordinación imprescindible con los Centros de Huelva y su provincia, resolviendo incidencias, consultas y gestiones relacionadas con la PAU y el proceso de admisión, "procurando en todo momento una atención cercana, ágil y eficaz".

La Universidad de Huelva reconoce especialmente la dedicación y el compromiso de todo el personal técnico, de gestión, administración y servicios implicado en este dispositivo, cuyo trabajo "resulta fundamental para que las pruebas se desarrollen con normalidad, seguridad y garantía para todo el estudiantado".

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA

La organización de la PAU 2026 se realiza de forma coordinada entre todas las universidades públicas andaluzas a través de la Comisión Interuniversitaria, órgano encargado de garantizar criterios comunes de evaluación, organización y seguridad en toda Andalucía. Entre sus funciones destacan la coordinación de calendarios, el establecimiento de protocolos comunes de actuación, la supervisión de los sistemas de corrección y revisión de exámenes, así como la adopción de medidas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia del proceso.

En esta edición, la Comisión Interuniversitaria ha reforzado especialmente las medidas de prevención frente al uso no autorizado de dispositivos electrónicos durante las pruebas, coordinando actuaciones comunes en todas las universidades andaluzas.

NOVEDADES DE LA PAU 2026 EN LA UHU

La Universidad de Huelva incorpora este año diversas novedades organizativas, tecnológicas y de atención al estudiantado con motivo de la celebración de la PAU 2026. Entre ellas, destaca la incorporación de dos nuevas sedes en La Palma y Lepe, para facilitar la distribución del alumnado y mejorar el desarrollo de las pruebas en toda la provincia, que ha sido posible gracias a excelente coordinación con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de Huelva.

Asimismo, esta edición contará con aula de atención sanitaria destinada a ofrecer asistencia inmediata ante cualquier incidencia médica que pudiera producirse durante los días de las pruebas.

En el marco general del Distrito Único Andaluz (DUA) y en coordinación con la Junta de Andalucía, las universidades andaluzas optamos por realizar barridos selectivos con detectores de dispositivos en las diferentes sedes de celebración de la PAU, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad con total objetividad y transparencia.

Además, la Universidad de Huelva ha reforzado este año sus canales de comunicación e información al alumnado mediante nuevas herramientas digitales. En concreto, ha puesto en marcha un canal de reels con contenidos informativos y orientativos en redes sociales, contando con estudiantes voluntarios de la Universidad, con el objetivo de ofrecer una comunicación más dinámica y cercana, entre iguales, y de facilitar la transmisión de la información de manera más accesible y eficaz. La institución agradece especialmente su participación y colaboración en esta iniciativa.

Asimismo, se ha activado un canal oficial de WhatsApp a través del cual el estudiantado podrá recibir avisos, recordatorios e información relevante sobre el desarrollo de la PAU y el proceso de admisión a la Universidad.