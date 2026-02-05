Un total de once conductores fueron puestos a disposición judicial en 2025 por exceso de velocidad en Huelva

Moto de la Guardia Civil de Tráfico en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva investigó y puso a disposición judicial a lo largo de 2025 a once conductores --de vehículos de diferentes clases y categorías-- como autores de delitos contra la seguridad vial por superar los límites de velocidad establecidos.

Así lo ha indicado el Instituto Armado en una nota, en la que señala que estas conductas fueron detectadas durante los distintos dispositivos de verificación de velocidad, planificados para la prevención de la siniestralidad, que se desarrollan de forma habitual en las diferentes vías de la provincia de Huelva y que es competencia de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

De este modo, apunta que "en un importante número de los casos" y debido a "la elevada velocidad" a la que conducían estas personas, no fue posible la interceptación inmediata del vehículo y se requirió de investigaciones posteriores para la identificación de los conductores para su identificación y el esclarecimiento de los hechos.

Explica el Instituto Armado que esto ha sido posible "gracias a la planificación de servicios de control de velocidad que minuciosamente lleva a cabo el Subsector de Tráfico de Huelva, en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico", con el objetivo "principal y último" de la prevención y reducción de la siniestralidad vial en las carreteras de la provincia.

La agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realiza estos dispositivos con el objetivo de "garantizar" la seguridad vial, prevenir siniestralidad vial y "proteger la vida de todos los usuarios de la vía", contribuyendo a "concienciar" a los conductores del peligro de este tipo de conductas.

Los investigados por este tipo de delitos se enfrentan a penas que pueden alcanzar prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, y en todo caso la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.