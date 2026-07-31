Un trabajador es evacuado a Sevilla tras sufrir una descarga eléctrica en el puerto de Palos (Huelva)

Helicóptero del 061. - 112

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 38 años ha resultado herido al sufrir una descarga cuando trabajaba en un muelle del puerto de Palos de la Frontera (Huelva), según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido en torno a las 13,45 horas cuando el Teléfono de Emergencias 112 ha atendido un aviso de socorro para un trabajador que había sufrido una descarga en el muelle. Según las primeras informaciones, el herido presentaba quemaduras a causa de la descarga pero se encontraba consciente.

Rápidamente se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local, Guardia Civil y Autoridad Portuaria. Los servicios sanitarios desplazaron al lugar una ambulancia y el helicóptero sanitario que ha evacuado al herido, un hombre de 38 años de edad, a un centro hospitalario de Sevilla. De todo ello se ha informado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección de Trabajo.