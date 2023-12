Los trabajadores de limpieza de Almonte (Huelva) levantan la huelga tras lograr un acuerdo con el Ayuntamiento

ALMONTE (HUELVA), 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la empresa adjudicataria --FCC Medio Ambiente-- del servicio de limpieza de Almonte, El Rocío y Matalascañas (Huelva) han levantado este miércoles la huelga indefinida, iniciada el martes, tras alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento, que "garantiza la mejora de las condiciones" de cara a la nueva licitación.

Así lo ha confirmado, en un audio remitido a los medios de comunicación, el secretario del Sector de Servicios Públicos de UGT de Huelva, Jesús Tormo, que ha indicado que la plantilla "ha considerado suficiente para levantar la huelga" los acuerdos alcanzados con el Consistorio almonteño.

En este sentido, el sindicalista ha explicado que el personal que está trabajando con el 80% del jornal "pasará al 100% desde la nueva adjudicación, algo que ya estaba, pero luego veremos qué es lo que sucede para garantizarlo".

Por otro lado, las retribuciones serán "las mismas que las del personal del Ayuntamiento, también a partir de la nueva licitación, con una peculiaridad, y es que si la licitación, por cualquier motivo, se retrasara al 1 de marzo, pues desde esa fecha los trabajadores tienen ya garantizadas las mismas retribuciones que el personal del Consistorio". Además, hay otro punto de acuerdo en materia de antigüedad de servicios prestados que "se tendrán que tener en cuenta para el acceso a los distintos puestos de trabajo".

Finalmente, Tormo ha destacado que todos estos acuerdos se pondrán en conocimiento de todas las empresas que quieran licitar a través de la Plataforma de Contratación, con lo cual "queda también garantizado, lo que no venía reflejado en el pliego, que todas las empresas tendrán conocimiento del mismo y a la hora de presentar sus ofertas, deberán tener en cuenta las cantidades que representen este acuerdo".

"Así que esperemos que con ello todo vaya bien, no haya ningún problema con la próxima empresa adjudicataria y que se pueda firmar un convenio con la nueva empresa", ha añadido.

No obstante, el sindicalista ha afirmado que van a seguir negociando el convenio colectivo con FCC, "una empresa que se resiste a firmar compromisos de convenio y que al cabo de los cuatro años de negociación todavía sigue aplicando los salarios de 2018, a pesar de una sentencia que ganamos incluso en el Tribunal Supremo y que es ya sentencia firme".

"Todavía no se está aplicando desde el año 2020 en adelante. Por ello, todo el tema de atrasos y de subidas salariales que venimos reclamando desde hace tanto tiempo, está en los juzgados. Con lo cual, si no hay un acuerdo con la empresa, pues serán los tribunales quienes decidan sobre la aplicación o no de estos salarios que tenemos denunciados. Pero de momento quedan ya más garantizados algunos de los acuerdos que ya se alcanzaron y queda desbloqueada la situación de la huelga", ha concluido.