Tres afectados por inhalación de humo tras el incendio de la cocina en una vivienda en Huelva

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado afectadas por humo al producirse un incendio en la cocina de una vivienda de Huelva, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

A la 1,30 horas el teléfono 112 gestionó un aviso por un incendio en una vivienda de la Avenida Alcalde Federico Molina. En la llamada se indicaba que había personas afectadas por humo, tal como se recoge en una nota de prensa de la Junta. Desde el 112 se activó a los bomberos de la capital, al 061, a la Policía Nacional y a la Local.

Los servicios de emergencia desplazados al lugar han confirmado que tres personas (dos varones de 40 y 41 años y una tercera persona de la que no hay datos) resultaron afectadas por humo y fueron trasladadas al Hospital Juan Ramón Jiménez. Según los primeros datos que ha aportado la Policía Nacional, el fuego se originó en la campana de la cocina.