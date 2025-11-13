Tres personas evacuadas del pantalán de Marina del Odiel (Huelva) tras sufrir daños por el temporal

Archivo - Salvamar Spica en imagen de archivo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal que afecta a la costa onubense ha provocado daños en el pantalán de la Marina del Odiel (Huelva), donde varias personas quedaron aisladas. Por motivos de seguridad, se solicitó asistencia para su evacuación.

Según ha informado Salvamento Marítimo en sus redes sociales, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Huelva movilizó a la Salvamar Vela, que trasladó finalmente a tres personas al Muelle de Levante.

La operación se ha producido a consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas que se mantienen en la zona.