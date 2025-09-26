Tres personas heridas, dos de ellos menores de edad, tras una colisión en la H-30 (Huelva)

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas este viernes en un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos en la H-30, en Huelva capital, según ha indicado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En este sentido, el 112 ha informado de que sobre las 08,45 horas de este viernes, se ha producido una colisión entre varios vehículos en la H-30, en Huelva capital, concretamente en la rotonda de Cardeñas que conecta con el acceso al Hospital Vázquez Díaz.

Hasta la zona se han desplazado agentes de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios y el siniestro ha generado retenciones y circulación irregular en la vía.

De este modo, tres personas han resultado heridas, un hombre de 76 años, que ha presentado una herida en la pierna derecha, y dos menores, uno de ellos un bebé, con contusiones leves. Los tres heridos han sido trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez directamente por familiares.