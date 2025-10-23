Tres personas heridas y evacuadas al hospital en una colisión de dos vehículos en Almonte (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas resultaron heridas este miércoles y trasladadas al Hospital Infanta Elena de Huelva capital durante una colisión entre dos vehículos en la A-483, a la altura de Almonte, según ha indicado a Europa Press el Servicios de Emergencias 112 Andalucía.

Según ha informado el 112, sobre las 15,40 horas de este miércoles recibieron el aviso de la colisión de dos turismos en el kilómetro 16 de la A-483, a la altura de Almonte. Así, fueron activados la Guardia Civil, mantenimiento, servicios sanitarios y bomberos del Consorcio Provincial, aunque no hubo personas atrapadas.

Debido al siniestro, dos hombres de 59 y 62 años y una mujer de 55 años resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al Hospital Infanta Elena de al capital, aunque se desconoce su estado de salud.