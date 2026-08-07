Trigueros (Huelva) acoge del 19 al 26 de agosto la XIII edición de Cubacultura

Presentación de la XIII edición de Cubacultura. - AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS

TRIGUEROS (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

Trigueros volverá a convertirse del 19 al 26 de agosto en el epicentro de la cultura cubana, tendiendo puentes entre ambas orillas del Atlántico a través de una programación multidisciplinar en la que tendrán cabida la música, el cine, la fotografía, las artes visuales, el teatro, la literatura, los coloquios y la gastronomía con el Festival 'Cubacultura'.

Uno de los principales atractivos de esta edición será su destacada presencia fotográfica. El festival se inaugurará el miércoles 19 de agosto, a las 21.30 horas, en el Centro de Arte Harina de Otro Costal, con tres exposiciones, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La primera de ellas será 'Retrospectiva inconclusa', dedicada a Alberto Díaz 'Korda', autor de algunas de las imágenes más reconocidas de la historia de la fotografía contemporánea, entre ellas el célebre retrato del Che Guevara conocido como 'Guerrillero heroico'.

La segunda exposición, 'Otra música', mostrará la faceta fotográfica del cantautor cubano Silvio Rodríguez. La propuesta expositiva se completa con 'Cuba iluminada: 10 años', una revisión del proyecto desarrollado por el propio Héctor Garrido, que reunió retratos de algunas de las figuras más destacadas de la cultura cubana. Con motivo de su décimo aniversario, se proyectará también un documental en el que las personas retratadas recuerdan la experiencia y la repercusión de esta iniciativa.

La música volverá a ocupar un lugar protagonista en Cubacultura. La encargada de abrir el festival será La Dame Blanche, cantante, flautista y percusionista afrocubana que actuará el miércoles 19 de agosto, a las 22.30 horas, en Harina de Otro Costal.

El sábado 22 de agosto, a las 22.00 horas, el claustro del Antiguo Colegio de Santa Catalina de Trigueros acogerá el concierto de Habana Abierta, colectivo musical que marcó a toda una generación de artistas nacidos en la Cuba de los años setenta. La clausura tendrá lugar el miércoles 26 de agosto con X Alfonso, cantautor, productor, compositor y arreglista cubano, además de creador de la Fábrica de Arte Cubano de La Habana, convertida en un referente cultural internacional. El concierto se completará con ambiente y coctelería cubana.

La programación audiovisual comenzará el jueves 20 de agosto con la proyección de 'Al Oeste, en Zapata', de David Bim, quien participará posteriormente en un conversatorio con el público. El viernes 21 de agosto se celebrará una visita guiada a las exposiciones y se proyectarán los documentales 'Sencillamente Korda', de Roberto Chile, y 'Ellos son Cuba iluminada', de Héctor Garrido.

El domingo 23 será el turno de 'A media voz', de Heidi Hassan y Patricia Pérez, un documental construido a partir de la correspondencia mantenida por dos amigas cubanas que emigraron a distintos países. Tras la proyección tendrá lugar un encuentro con Patricia Pérez. Teatro y literatura cubana.

El lunes 24 de agosto llegará el teatro con la representación de 'Jacuzzi', del dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, una obra que plantea una intensa reflexión sobre la amistad, la política y la realidad social de Cuba. La jornada incluirá también la presentación del libro 'Teatro' y un conversatorio con el autor.

La literatura será la protagonista del martes 25 de agosto con la presentación de 'Objetos perdidos', de la reconocida escritora Karla Suárez, y 'Habitación con cielo', de Héctor Garrido. Ambos autores participarán posteriormente en un encuentro con los asistentes.

Cubacultura está producido por Lourdes Santos, Juan Manuel Seisdedos, Laura de la Uz y Héctor Garrido, con la participación de la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Trigueros. Las entradas pueden adquirirse a través de la web de Harina de Otro Costal.