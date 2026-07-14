Trigueros (Huelva) vive este fin de semana sus fiestas patronales de la Virgen del Carmen, con siglos de tradición

Presentación de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora del Carmen de Trigueros (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Trigueros (Huelva) vive este fin de semana sus fiestas patronales en honor de Nuestra Señora del Carmen, una de las celebraciones más antiguas y arraigadas del municipio "que forma parte del patrimonio cultural de nuestra provincia y que vincula generaciones", en palabras de la diputada de Cultura, Gracia Baquero.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la también concejal de Festejos de Trigueros ha asegurado que quien visite la localidad esos días "no solo encontrará una buena programación, encontrará un pueblo auténtico, orgulloso de lo que es y feliz de compartirlo".

Baquero ha agradecido tanto el trabajo del Ayuntamiento, "que cuida cada detalle para que el pueblo esté preparado para celebrar", como el de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen "porque mantiene viva la esencia de la fiesta, cuidando con enorme dedicación cada acto religioso y haciendo posible que la devoción a la Virgen del Carmen siga pasando de padres a hijos".

El carácter festivo de Trigueros y su vocación carmelita, según ha señalado el concejal de Cultura, Benito Conde, están "muy presentes" en estos días "de encuentros y reencuentros, de puertas abiertas, de familias que vuelven, de amistades que se recuperan y de momentos de felicidad en torno a nuestra patrona y a sus fiestas", que gira alrededor de Nuestra Señora del Carmen, "referente devocional de generaciones de triguereños y triguereñas que desde tiempos inmemoriales que la miran como su abogada y protectora, como muestra el cartel de las fiestas".

Desde el pasado jueves se está celebrando la Novena en la iglesia del antiguo convento del Carmen, organizado por la Hermandad, "depositaria de un legado con siglos a sus espaldas, que custodia este patrimonio espiritual, cultural e histórico y han preparado con mimo los actos, cultos y la solemne procesión que tendrá lugar el sábado 18 de julio y que es el epicentro de la celebración".

En este sentido, Conde ha señalado que la noche del sábado, día grande de las fiestas, Trigueros vivirá la procesión de Nuestra Señora del Carmen, "que saldrá a encontrarse con su pueblo y que este recorrerá, entre otras, las calles Olleros, Carpinteros y Huelva, dentro de uno de sus tres itinerarios tradicionales". Hay tres recorridos distintos que la Virgen realiza según el año.

Los arcos, las flores de papel, las fachadas adornadas y las horas de trabajo de los vecinos estarán preparados para recibirla, "un momento que representa la esencia triguereña: la emoción compartida, la hospitalidad, el respeto por quienes nos precedieron y el compromiso de entregar esta tradición a quienes vendrán después".

Desde el viernes 17 hasta el domingo, 19 de julio, se celebra una verbena popular en la plaza del Carmen, epicentro de la celebración. En estos tres días se desarrollará un amplio programa de actuaciones y animación para que vecinos y visitantes se diviertan. El domingo está prevista una programación que puede sufrir variación en función del pase de España a la final del Mundial de Fútbol, que de ser así, podrá verse en una pantalla gigante en la plaza del Carmen. El broche final lo pondrá el concierto de la cantaora María Ángeles Cruzado.

La presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, Isabel Domíguez, ha detallado los actos religiosos con lo que se preserva una tradición "de 504 años, porque los Carmelitas llegaron a Trigueros el 19 de noviembre de 1522". "Y desde entonces Trigueros ha sabido guardar y engrandecer el legado que nos dejaron. Creo que es nuestra obligación y es nuestro deber dejar a nuestros descendientes lo que hemos heredado".

En "la tarde más bonita del verano", la Función principal del sábado, a las 20,00 horas, actuará la coral polifónica Gaudeamos de Trigueros, y acompañando a Virgen en procesión, la Asociación Músico-Cultural José del Toro Camacho. La autora del cartel de este año, Rocío Rodríguez, ha explicado su simbología: "Un fondo tosco de arpillera marrón, que simboliza el hábito carmelita, la humildad de la orden, del que emerge la dulce y maternal figura de Nuestra Señora del Carmen".

Para las figuras de la Virgen y el Niño ha mezclado "disciplinas tradicionales con algunas más modernas: acuarela para resaltar la luz y la suavidad en los rostros, que quería que se vieran más reales y al mismo tiempo tengan esa aura divina". "Témpera para los ropajes y trazos de pincel seco y de lápiz, para dar textura a los bordados del manto".

De los hilos del manto de la Virgen brota el contorno de la villa del Trigueros, "que está justamente debajo de su manto protector, lo acuna como buena madre y del escapulario de su hijo, añadiendo el olor a sal y a flores, y ese engalanamiento del pueblo con una petalada".