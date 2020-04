UGT y CCOO destacan la baja incidencia en Huelva pero dudan que se autorice desescalada acelerada

HUELVA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Huelva, Sebastián Donaire y Emilio Fernández, respectivamente, han destacado este miércoles la baja incidencia del Covid-19 en Huelva, lo que podrá beneficiar a la etapa de desconfinamiento, pero ambos han dudado de que el Gobierno central autorice una desescalada acelerada en Huelva, pasando a la fase 1 directamente, como ha planteado la Junta para la provincia y Almería.

En declaraciones a Europa Press, Donaire ha recordado que esa decisión corresponde al Gobierno central, por lo que deberá pronunciarse la administración estatal y no regional y deberá ser abordada entre ambas partes. No obstante, espera que entre este jueves y el viernes se concrete cómo se va materializar el proceso de desescalada.

Respecto al plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el líder provincial de UGT ha valorado que se empiecen a tomar medidas para el desconfinamiento y con ello la reactivación de la economía, incidiendo en su preocupación por el impacto de todo esto en el sector turístico, estratégico para la provincia.

Tras remarcar que es "importante" contar con la opinión de los expertos para que "no se den pasos hacia atrás" a nivel de contagios, Donaire ha expresado su deseo de que los trabajadores que están en un ERTE puedan ir volviendo al trabajo, toda vez que ha hecho hincapié en la relevancia de que "entre todos", agentes sociales y económicos y administraciones, se ponga en marcha una mesa de diálogo para reconstruir la economía onubense.

Donaire, que ha pedido responsabilidad a todos para cumplir los criterios de cada fase, ha manifestado que espera que se dé "más concreción" para la aplicación de las medidas, en las que "todos tenemos que poner de nuestra parte para reconstruir" la situación.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha destacado que el proceso de desescalada que presenta el Gobierno central "genera las mismas dudas e inquietudes en Huelva que en otros territorios", si bien en Huelva hay "expectativas algo más positivas en caso de cumplirse un probable desescalamiento más acelerado por los datos menos negativos que se tiene en la provincia respecto a la incidencia de la pandemia del Covid-19".

Para CCOO Huelva, "lo prioritario es garantizar la salud y la vida de los trabajadores, de sus familias y en general de la población, y para eso hay que garantizar el máximo de protección posible tanto a nivel colectivo como individual por parte de las empresas y de las administraciones".

En sectores importantes para Huelva como es el turístico, que ya estaría en plena temporada según la fase de desescalada propuesta pero "no le garantiza una buena temporada que, de hecho, se puede dar por perdida en gran medida, y ello tiene un efecto muy preocupante en el empleo directo e indirecto".

No obstante, ha indicado que "sí puede haber una mejor movilidad para el sector agrario ya que los trabajadores se han encontrado con problemas serios para acceder a sus puestos de trabajo lo que ha llevado a que haya despidos injustificados".

A su juicio, "realmente el reto es saber, y eso solo lo vamos a saber en las próximas semanas", así como cuántas de las empresas que ha ido a ERTE van a reanudar su actividad y cuántos empleos se van a recuperar en las mismas condiciones anteriores, en especial, en los sectores tan afectados como la hostelería, el turismo, el comercio, los servicios de proximidad, centros deportivos etc, porque en sectores como la industria o el campo los efectos se han neutralizado en una buena parte".

"Huelva no se puede permitir perder ni un empleo, ni una empresa, ya que la situación antes de la crisis del Covid-19 no era nada positiva y tras esta crisis no podemos salir más debilitados y para eso es necesario la implicación de los poderes públicos y la empresas", ha remarcado Fernández, coincidiendo con Donaire.

Finalmente, ha sostenido que hay que hacer un diagnóstico de los servicios públicos provinciales de todas las administraciones porque si "algo ha quedado meridianamente demostrado con esta crisis es que sin unos servicios públicos (en especial los más esenciales como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la seguridad) no hay garantías de hacer frente a una pandemia de estas características con éxito".

"No podemos permitir que los servicios públicos estén en el tuétano tras tantos años de recortes y privatizaciones, por lo que es urgente reforzar y dotar de medios humanos y técnicos suficientes los servicios públicos que son los garantes de la igualdad y de la propia vida", ha concluido.