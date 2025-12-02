UGT y CCOO Huelva, Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales

Premios y reconocimientos a los Valores Constitucionales. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha resuelto conceder el Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales a la acción sindical de UGT y CCOO "en reconocimiento por su determinante papel en el proceso de construcción de la democracia española y por el imprescindible compromiso de sus acciones por los derechos laborales, por la educación, la sanidad, las pensiones, la vivienda y la unión de la clase trabajadora fundamental para la consolidación democrática del sindicalismo".

Así lo ha indicado en una nota, en la que señala que será la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, y el secretario general UGT, Francisco Gutiérrez, quienes recogerán el galardón en un acto previsto para el próximo viernes, 5 de diciembre, en las Cocheras del Puerto en Huelva, para conmemorar el 47 aniversario de la Constitución Española.

Con esta distinción, la Subdelegación del Gobierno en Huelva pretende remarcar de UGT y CCOO "el impulso de una transformación importante del trabajo por la libertad, por los derechos laborales, por la educación, la sanidad, las pensiones, la vivienda, y la consolidación democrática del sindicalismo y una contribución y papel determinante para la provincia en sectores clave defendiendo el empleo, la dignidad y el futuro".

RECONOCIMIENTOS PÓSTUMOS Y MENCIONES

De la misma manera, la Subdelegación del Gobierno reconocerá a título póstumo a siete onubenses de nacimiento o adopción, como "siete fueron los padres de la Constitución", en cuyas vidas han destacado "el reflejo de los valores constitucionales". Esto son: Isaías Pérez Saldaña, Félix M. Pérez Miyares, Ana Vives, Súper Hugo, La Moni de Huelva, Elena Ruiz y José Antonio Marín Rite.

De otro lado, entrega una mención especial a Jaime de Vicente, presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, director del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb), por "contribuir a la protección y difusión del patrimonio histórico-artístico".

El Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales se creó por resolución de 25 de noviembre de 2010 de la Subdelegación del Gobierno en Huelva con la finalidad de distinguir a aquellas instituciones, organizaciones, entidades, empresas o personas que hayan destacado por una dilatada trayectoria en defensa de los valores de solidaridad, cooperación, justicia social y convivencia democrática de la sociedad española.

El acto del cuadragésimo séptimo aniversario de la Carta Magna contará con la presencia de las principales autoridades civiles, militares, asociaciones, fundaciones, familiares y ciudadanía de la provincia. Además, estarán presentes anteriores galardonados con el premio. En cuanto a los reconocimientos a título póstumo, asistirán familiares y allegados de los mismos, haciendo "un merecido homenaje a quienes ya no están con nosotros y aportaron tanto a nuestra sociedad".