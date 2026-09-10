UGT y CCOO reclaman "más medios e implicación de las administraciones" ante los accidentes laborales

Concentración de UGT por el fallecimiento de un trabajador en Gibraleón (Huelva). - UGT HUELVA

HUELVA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO se han concentrado este jueves a las puertas de sus respectivas sedes en protesta por el fallecimiento este miércoles de un trabajador en Gibraleón, la sexta muerte en el trabajo durante este año. Los sindicatos han vuelto a reclamar "más recursos, inspecciones en la empresa y la implicación de las administraciones" para evitar los accidentes laborales".

En este sentido, el secretario general de UGT en la provincia, Francisco Gutiérrez, ha lamentado la muerte de trabajador y ha mostrado el "cansancio" por este tipo de concentraciones porque "los trabajadores no deben de perder la vida en el desarrollo de su trabajo", ya que "este año se contabilizan seis muertes en la provincia, 91 en Andalucía y en España cada día fallecen tres trabajadores".

"Pero lo más triste de todo es que es una situación que es totalmente evitable si se respetan las normas de seguridad, si se forman los trabajadores y si se hace un estudio riguroso de las condiciones de trabajo para aplicar las medidas de protección que corresponden", ha abundado.

Al respecto, Gutiérrez ha aseverado que "cada vez son más las familias que se ven destrozadas por la muerte de un trabajador", de hecho, ha indicado que desde que hay registros de muerte en el trabajo "en Andalucía se contabilizan más de 6.800 muertos".

"Esto es una pandemia, pero que es evitable. Por ello, le exigimos a todas las administraciones que pongan los recursos que son necesarios para acabar con ellas porque es totalmente evitable. Y se hace con más recursos en la Inspección de Trabajo, inspeccionando a las empresas, las obras y los trabajos, y estableciendo normas de seguridad", ha remarcado.

Además, ha reclamado una política preventiva que "ponga fin a los accidentes de trabajo", toda vez que ha demandado la figura del delegado sindical territorial porque los sindicatos "no pueden entrar en todas las empresas y precisamente son en esas empresas a las que no se llega dónde hay más accidentes".

Por otra parte, desde el sindicado también están solicitando el cambio de la ley de prevención de riesgos laborales, ya que "tiene que contener nuevas medidas adaptadas a los tiempos".

"FALTA DE CULTURA PREVENTIVA"

Asimismo, CCOO Huelva también se ha concentrado este miércoles a las puertas de su sede provincial para mostrar su rechazo ante el nuevo accidente laboral mortal. Durante la concentración, la responsable de Salud Laboral de CCOO Huelva, Rosario Díaz, ha trasladado nuevamente las condolencias del sindicato a la familia, compañeros y compañeras de trabajo y amistades del trabajador fallecido.

Díaz ha señalado que este nuevo fallecimiento "pone de manifiesto una vez más la falta absoluta de cultura preventiva que tenemos en nuestra provincia" y ha recordado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lleva más de 30 años en vigor. "Con medidas muy básicas, como una línea de vida, un casco o unas gafas, se puede salvar una vida", ha subrayado.

Para CCOO Huelva, resulta "especialmente preocupante" que continúen produciéndose accidentes mortales que "podrían evitarse mediante una correcta evaluación de los riesgos y la aplicación efectiva de las medidas preventivas". "No podemos normalizar que una persona salga de casa para trabajar y no vuelva", ha defendido la responsable sindical.

Así, Rosario Díaz también ha reclamado "una mayor implicación" de las administraciones, ya que, a su juicio, existe "una dejación y una falta de vigilancia y control", puesto que no se destinan recursos suficientes para comprobar el cumplimiento de las normas básicas de prevención en los centros de trabajo.

Asimismo, CCOO insiste en la "necesidad" de que se evalúen adecuadamente los riesgos de cada puesto y de las personas que van a desempeñarlo, especialmente en actividades con riesgos como los trabajos en altura. El sindicato recuerda que ya ha anunciado la interposición de la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y exige una investigación exhaustiva que permita esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

CCOO Huelva seguirá movilizándose para exigir que la prevención deje de ser una cuestión secundaria y que ninguna persona trabajadora vuelva a perder la vida por acudir a su puesto de trabajo.