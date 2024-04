UGT Huelva lamenta las "condiciones de trabajo" de los profesionales de la sanidad pública

HUELVA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Huelva, Francisco Gutiérrez, ha lamentado la situación que, a su juicio, "están soportando" los profesionales de la salud pública, toda vez que ha reclamado las infraestructuras sanitarias "necesarias" en la provincia como el Materno Infantil o la apertura del Chare de Lepe.

En una entrevista concedida a Europa press, el sindicalista ha puesto el acento en que los profesionales sanitarios "no tienen las mejores condiciones laborales, ni tampoco va a ser una solución el que se privaticen los servicios" y "esas mejores oportunidades de trabajo se concretan en una sola palabra, que es estabilidad".

Al respecto, ha señalado que las plazas vacantes se están supliendo con "profesionales extracomunitarios", pero para el sindicalista el "problema" de esta práctica es que "necesitan también una formación adecuada y específica para trasladarles cuál es la forma de trabajar en la sanidad".

"Siguen problemas como la lista de espera interminable, la gestión deficiente de los servicios, retraso en las urgencias o que estas se colapsan porque, precisamente, la atención primaria no da la atención que tiene que dar y da citas para dentro de 15 o 20 días, por lo que lo normal es que se vaya al servicio de urgencias, por ello, faltan servicios también esenciales", ha enfatizado.

Además, ha reclamado el Hospital Materno Infantil o el Chare, pero "además, que se le dé soluciones a los problemas que tenemos ya encima de la mesa", ha comentado, aunque ha añadido que "esas soluciones inmediatas son una parte", porque "la parte más importante es garantizar el derecho a una sanidad digna y eficiente para todos los ciudadanos".

"Esa es la apuesta que tiene que hacer el Gobierno de la Nación en la parte que le toca y la Junta de Andalucía, que es la que tiene que encargarse de administrar estos recursos y de ponerlos encima de la mesa para hacer una sanidad pública que sea eficiente, justa y eficaz para la ciudadanía", ha señalado.

De hecho, ha comentado que este domingo los representantes de UGT acompañarán a la Marea Blanca frente a la Delegación de Salud, para "reclamar una sanidad digna para todos los onubenses y andaluces", por ello "ponemos ahí nuestro granito de arena".

SECTOR AGRÍCOLA

Por otro lado, el secretario general de UGT ha reivindicado "la importancia" del sector agrícola en la provincia, por lo que "hay que reconocerles que, pese a la gran cantidad de dificultades, están apostando porque continúe el sector, por dar trabajo a más de 100.000 personas, por los 1.300 millones de euros que genera, que supone el 8% del PIB a nivel regional".

"No obstante, cuando hay esta masa tan ingente de trabajadores, pues normalmente suelen ocurrir problemas. Es verdad que no podemos meter a todos en el mismo saco, porque hablar de empresarios es cumplir unas condiciones específicas, como respetar la legislación, pero cuando lo que tratan es de aprovecharse de las necesidades de las personas, hablamos de otra cosa", ha enfatizado.

Por ello, ha señalado que para que no ocurra "ese aprovechamiento" se encuentra la inspección de trabajo. "Nosotros siempre estamos reclamando que haya, y así se hacen, inspecciones periódicas y específicas en el sector, no solamente en este, sino en todos, y quien no esté cumpliendo, hay que sancionarle".

En este punto se ha referido a la visita realizada hace algunas semanas por representantes del sindicato a nivel nacional y autonómico a una finca de Palos de la Frontera, en la que "no pudimos poner pega y, como dijo el secretario general de la UGT, fuimos a una perita en dulce". "Pero no dejamos de reconocer que en el sector hay problemas y tienen que solucionarse, como los asentamientos, donde malviven cientos de personas, que están trabajando de forma irregular, y si lo hacen es porque hay alguien detrás, un empleador que le está dando trabajo de forma irregular".

"Entonces, eso necesita que haya control, que en la contratación, que no se fomente la competencia desleal, el control de las condiciones de trabajo, y un largo etcétera, que haga posible que la mano de obra tenga unas condiciones dignas de trabajo", ha señalado.

Por otra parte, se ha referido al convenio colectivo del campo, el cual no lleva la rúbrica de UGT porque, según ha indicado el secretario general, entendían que "empeoraban las condiciones laborales y laminan unos derechos de los trabajadores y las trabajadoras del campo, es cierto que se aportaba una subida de sueldo, pero esta ya estaba garantizada con el incremento del SMI".

"No existe un problema de mano de obra, sino que hay malas condiciones de trabajo. Antes hablábamos de la sanidad, ahora hablamos del campo, podemos hablar de la industria, podemos hablar de la hostelería o podemos hablar de cualquier sector, si hay unas condiciones de trabajo dignas y justas para los trabajadores, en ese sector hay mano de obra", ha concluido.