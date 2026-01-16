UGT Huelva señala que 2025 ha sido un año "decisivo para consolidar avances laborales" pero "deja retos para 2026"

El secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez. - UGT HUELVA

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez, ha señalado que 2025 ha sido "un año decisivo para consolidar avances laborales", pero también un periodo que "deja claros los retos que el sindicato afrontará con determinación en 2026".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, el secretario general ha destacado el "trabajo constante, comprometido y centrado en mejorar la vida laboral de miles de personas trabajadoras en la provincia".

Asimismo, Gutiérrez señala que 2025 ha sido "un año clave" para el sindicato en Huelva, en el que "se ha reforzado la presencia en los centros de trabajo, destaca su liderazgo y alta representatividad en la provincia", reivindicando su condición de "sindicato mayoritario tras los procesos electorales, con un 51,16 % de representatividad, un respaldo que refuerza su capacidad de interlocución y su papel determinante en la defensa de los derechos laborales en Huelva".

En este sentido, ha afirmado que se ha consolidado un modelo sindical "cercano y útil", y se han situado asuntos "esenciales", como la mejora de los salarios, la contratación pública, la formación sindical y la defensa de los derechos laborales, en el centro de la agenda provincial.

Además, de cara a 2026, UGT Huelva mantendrá las elecciones sindicales como uno de sus ejes prioritarios, "porque disponer de una representación sólida es lo que sostiene y refuerza nuestra capacidad de acción como Organización".

"Huelva continúa enfrentándose a un desafío estructural en materia salarial que condiciona el presente y el futuro de miles de familias trabajadoras", ha manifestado.

Así, Gutiérrez ha señalado que en Huelva el salario medio "sigue estando entre los más bajos de España, llegando en algunos ejercicios a ocupar el segundo peor puesto del país, solo por encima de Jaén". "Esta realidad no es coyuntural ni fruto de un mal año, es una tendencia que se repite y que exige decisiones valientes", ha abundado.

Al respecto, ha insistido en que "seis de cada diez trabajadores y trabajadoras onubenses perciben un salario igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional". "Esta cifra, que debería alarmar a cualquier administración, refleja un mercado laboral profundamente precarizado y dependiente de sectores donde los sueldos están anclados al SMI. El salario bruto medio anual, que en 2025 se situó en 16.690 euros, continúa siendo el más bajo de Andalucía", ha detallado.

No obstante, "lo más preocupante" para el sindicalista es la brecha salarial de género en Huelva, ya que es "una de las más graves del país", puesto que las mujeres onubenses perciben de media 14.274 euros al año, "una cifra que evidencia una desigualdad persistente y estructural que no podemos normalizar".

"Huelva no puede avanzar mientras la mitad de su población siga cobrando un 40% menos por el simple hecho de ser mujer. La igualdad salarial no es una opción ni un discurso para días señalados, es una obligación democrática y un compromiso que debe traducirse en hechos", ha insistido.

Estos datos, según ha señalado Gutierrez, tiene "causas claras" y ha apuntado al modelo productivo, "fuertemente apoyado en el turismo y los servicios". "Mientras tanto, la industria, que genera empleo más estable y mejor remunerado, sigue teniendo un peso insuficiente en la estructura económica de la provincia. En cambio la agroindustria y la industria cárnica están teniendo bajo peso en el empleo, debido al insuficiente desarrollo de las mismas en nuestro territorio. Esta descompensación nos lastra y nos sitúa en desventaja frente a territorios más industrializados".

Por ello, Gutiérrez ha insistido en que el sindicato "va a seguir peleando, con firmeza y sin descanso, por un cambio real: más industria, más empleo estable, más inspección, más corresponsabilidad y más políticas públicas que pongan fin a esta desigualdad estructural".

SINIESTRALIDAD LABORAL

Por otra parte, Gutiérrez ha alertado del "preocupante aumento" de la siniestralidad laboral en la provincia y en Andalucía. Las muertes en accidentes en el trabajo han subido casi un 30% en la provincia onubense en 2025 en relación al año pasado, ya que Huelva registró ocho accidentes mortales en 2025, mientras que en el 2024 se registraron seis. En Andalucía, la cifra ascendió a 114 fallecimientos.

En este sentido, el sindicato ha recordado que en noviembre de 2025 se cumplieron 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero muchas empresas "siguen sin cumplir sus obligaciones básicas: evaluaciones de riesgos adecuadas, formación preventiva y vigilancia de la salud".

Por ello, UGT ha exigido el "refuerzo de las políticas de prevención; creación del delegado territorial o sectorial de prevención para pymes y microempresas; un fondo de apoyo a víctimas y familias; actualización de la Ley de Prevención para adaptarla a los nuevos riesgos laborales; refuerzo urgente de las plantillas del Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales y de la Inspección de Trabajo en Huelva".

Por otro lado, en relación con la "crisis habitacional", Gutiérrez ha manifestado que la solución exige "medidas valientes para frenar la especulación, limitar la acumulación de vivienda en manos de fondos buitre y garantizar que se libere suelo para construir vivienda asequible a los salarios existentes".

Entre las prioridades para 2026, el sindicalista ha destacado la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media; el refuerzo del control del registro horario; la reforma del despido; la subida del salario mínimo hasta los 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas.