La Universidad de Huelva se alía con la Universidad china de Wenzhou

La Universidad de Huelva (UHU) y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wenzhou (WZUT) han firmado un convenio de colaboración. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wenzhou (WZUT) han firmado un convenio "con el fin de promover la cooperación internacional en el ámbito educativo y de desarrollar conjuntamente actividades de investigación", tal y como se indica en el acuerdo rubricado por el rector de la Onubense, José Rodríguez Quintero, y su homóloga china, Sun Furong.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el objetivo es fomentar "la promoción de la cooperación académica internacional y los programas conjuntos de docencia e investigación entre China y España", lo que se concretará en una serie de acciones como el "intercambio de estudiantes, académicos y personal docente con el fin de organizar proyectos de enseñanza e investigación conjuntos, incluidos programas adicionales de formación profesional y prácticas que se desarrollen en el marco de acuerdos específicos".

Otras de las acciones recogidas en el convenio son la participación u organización de reuniones y seminarios y la publicación de colecciones de trabajos relacionados con la ciencia y la didáctica, así como la evaluación de publicaciones científicas, tesis académicas y otros trabajos de investigaciones, el intercambio de informaciones relacionadas con los seminarios u conferencias científicas organizados por ambas partes y la solicitud y participación en proyectos de investigación conjuntos.

El acuerdo, que cuenta con una vigencia de cuatro años prorrogables a otros cuatro, tiene como objetivo "promover y desarrollar relaciones de intercambio e investigación sinceras y mutuamente beneficiosas", para lo que ambas partes suscribirán programas de colaboración adicionales que complementarán el presente convenio, tal y como se recoge en el mismo, en el que la Universidad de Huelva designa como coordinador a una persona al profesor Sergio Gómez Melgar, director general de Campus Global y Conexión Local.

El rector de la Onubense ha mostrado su satisfacción por la firma de este Memorando de Entendimiento, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento "por la confianza depositada en la Universidad de Huelva" para "el inicio de una relación que esperamos sea duradera, fructífera y mutuamente enriquecedora".

"Vivimos en una época en la que los grandes desafíos de la humanidad --la transformación tecnológica, la transición energética, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la salud global o el desarrollo territorial equilibrado-. ya no pueden abordarse desde una única disciplina, una única institución o un único país, sino que requieren cooperación internacional, diálogo intercultural y la capacidad de construir conocimiento conjuntamente", ha manifestado.

Por eso, ha remarcado que "se celebra mucho más que un acuerdo institucional". "Celebramos una voluntad compartida de aprender juntos, investigar juntos y formar juntos a las próximas generaciones de profesionales, investigadores y líderes", ha proseguido el rector de la Onubense, tras lo que ha dejado claro que la UHU es "una universidad pública española comprometida con la excelencia académica, la investigación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo sostenible de nuestro territorio".

"Somos una universidad de tamaño medio, pero profundamente internacional en su vocación", ya que "nuestra estrategia se basa en construir alianzas sólidas con instituciones que compartan nuestra visión de una educación superior abierta al mundo y comprometida con el progreso social", ha explicado.

En la misma línea se ha manifestado el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la UHU, Salvador Pérez Litrán, para quien esta colaboración es "especialmente prometedora", ya que "las áreas identificadas en el acuerdo --ingeniería energética, inteligencia artificial y robótica, construcción e ingeniería mecánica-- ofrecen "excelentes oportunidades" para "desarrollar proyectos conjuntos de investigación, programas de movilidad y actividades formativas compartidas".

"Nos gustaría que esta colaboración permitiera a nuestros estudiantes y profesores trabajar junto a colegas chinos en entornos internacionales, compartir experiencias y desarrollar nuevas competencias técnicas y culturales", ha proseguido, tras lo cual se ha mostrado confiado en que "la cooperación entre nuestros grupos de investigación pueda dar lugar a proyectos competitivos internacionales y a nuevas iniciativas de innovación con impacto social y económico".

Por último, Pérez Litrán se ha mostrado convencido de que "la combinación de la experiencia industrial y tecnológica de la provincia China de Zhejiang donde se ubica la Universidad de Wenzhou combinadas con las capacidades científicas y académicas de la Universidad de Huelva permitirá generar oportunidades muy valiosas para ambas instituciones".

DISTRITO 5

En otro orden de cosas, el Distrito 5 de Huelva ha acogido la actividad 'Sal a la Calle', una jornada comunitaria en la que se desarrolló el taller participativo 'Ciencia al servicio del D5. Patrimonio Vivo', una iniciativa destinada a conocer las necesidades, potencialidades y singularidades de los barrios con el objetivo de facilitar la elaboración de un diagnóstico del territorio basado en el conocimiento y las experiencias de la propia ciudadanía con el acompañamiento de la Universidad de Huelva.

La actividad estuvo liderada por la investigadora Manuela A. Fernández Borrero, quien coordinó un espacio de encuentro y reflexión colectiva en el que participaron vecinos y vecinas de diferentes edades. Durante el taller, las personas asistentes colaboraron en la identificación de aquellos elementos que hacen "especial" al Distrito 5, compartiendo costumbres, tradiciones, espacios emblemáticos y aspectos del barrio que consideran necesario preservar.

Asimismo, se abordaron "las principales vulnerabilidades y retos del entorno", generando un debate "enriquecedor" sobre el presente y el futuro de la zona. A través de distintas dinámicas participativas y fichas de trabajo, los participantes reflexionaron sobre "el valor patrimonial, social y cultural del barrio, aportando información de gran utilidad para el equipo investigador encargado del diagnóstico".

La jornada también incluyó varios talleres intergeneracionales, como el de creación de molinillos de viento, una actividad lúdica que favoreció la convivencia, la creatividad y el intercambio de experiencias entre personas de distintas generaciones. Estos molinillos tienen además un símbolo de compromiso comunitario y van destinados a embellecer el espacio del Centro de Salud de la zona. También se desarrollaron talleres de creación de chapas con logos de potencialidades de los barrios, mapa del D5, etc.

Esta acción forma parte de la iniciativa 'Ciencia al servicio del Distrito Quinto' y del Laboratorio de Patrimonio Sumergido, integrándose en el plan anual de divulgación científica impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco del proyecto financiado.

Con iniciativas como 'Ciencia al servicio del D5. Patrimonio Vivó, el Distrito 5 refuerza la participación ciudadana como herramienta fundamental para la identificación, conservación y puesta en valor de los recursos patrimoniales, culturales y sociales del barrio, fomentando además la colaboración entre la comunidad y la investigación universitaria.