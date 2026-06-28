La Universidad de Huelva analiza los desafíos de las mujeres en busca de protección internacional

Archivo - Fachada de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Huelva, en foto de archivo - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) celebrará los próximos 13 y 14 de julio el curso de verano 'Vidas en movimiento: mujeres, fronteras y derecho a la protección internacional', una propuesta académica de gran actualidad que invita a reflexionar sobre uno de los fenómenos más complejos de nuestro tiempo: los desplazamientos forzados de población y su impacto específico sobre las mujeres.

Dirigido por la profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, Nuria Arenas, el curso se desarrollará de forma presencial en la Facultad de Derecho y reunirá a especialistas de distintas disciplinas para abordar, desde una perspectiva integral, las causas, consecuencias y desafíos vinculados a las migraciones forzadas y al derecho de protección internacional, informa en un comunicado.

En un contexto global marcado por conflictos, crisis humanitarias, desigualdades y vulneraciones de derechos fundamentales, miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares para buscar seguridad y una nueva oportunidad de vida. Sin embargo, las mujeres desplazadas afrontan riesgos adicionales derivados de la violencia de género, la discriminación y las barreras específicas que encuentran durante sus trayectos migratorios y en los países de acogida.

El curso pondrá el foco en las experiencias de mujeres latinoamericanas desplazadas forzosamente, analizando los mecanismos de protección existentes tanto en América Latina como en España, así como las respuestas institucionales y sociales desarrolladas para atender esta realidad.

Asimismo, pretende generar un espacio de debate crítico sobre las políticas migratorias, los sistemas de asilo y los retos que plantea la protección internacional desde una perspectiva de género. Con un marcado carácter interdisciplinar, la iniciativa está dirigida no solo a estudiantes y profesionales del ámbito jurídico, sino también a personas vinculadas a disciplinas como Psicología, Trabajo Social, Humanidades, Ciencias Políticas, Educación o Cooperación Internacional.

El programa contará con la participación de la especialista argentina María José Marcogliese, que aportará una visión actualizada del desplazamiento forzado en América Latina; de la investigadora Lucía Padilla Espinosa, experta en género y vulnerabilidad; y de la psicóloga Giulia Stillitano, quien abordará los impactos psicosociales y traumáticos derivados de estos procesos.

Entre los contenidos previstos se incluyen el análisis del panorama latinoamericano de los desplazamientos forzados, los riesgos diferenciales que afrontan las mujeres en las rutas migratorias, las necesidades específicas de protección con enfoque de género y los efectos psicológicos y sociales de la movilidad forzada.

El curso concluirá con una mesa redonda dedicada a las realidades presentes en la provincia de Huelva, en la que participarán profesionales de la ONG Huelva Acoge junto a la directora del curso. La propuesta se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente con el ODS 5, orientado a alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, y con la Meta 10.7, que promueve una migración segura, ordenada y responsable.

Además de ofrecer una formación especializada, el curso busca contribuir al debate internacional sobre el futuro de la protección de las personas refugiadas y desplazadas y fomentar una ciudadanía más informada, crítica y comprometida con los derechos humanos.

Con una duración de 15 horas lectivas y el reconocimiento de 1,5 créditos ECTS, este curso se presenta como una oportunidad única para comprender mejor las dinámicas migratorias contemporáneas y acercarse a las historias humanas que se esconden tras las cifras y las fronteras.