La Universidad de Huelva culmina una nueva edición de su Plan de Formación en Divulgación Científica

Plan de Formación en Divulgación Científica 'Saber comunicar y divulgar cienca' de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha clausurado una nueva edición de su Plan de Formación en Divulgación Científica 'Saber comunicar y divulgar ciencia', un programa "ya plenamente consolidado y convertido en una de las iniciativas de referencia en España en materia de capacitación del personal investigador en comunicación científica".

Según ha informado la UHU en una nota, el programa, impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), adscrita al Vicerrectorado de Transferencia y Desarrollo Territorial, se ha desarrollado entre los meses de enero y mayo de 2026 dentro del Plan de Divulgación Científica de la UHU 2025-2026, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

La edición de este año "ha vuelto a despertar un notable interés más allá del ámbito universitario onubense" ha destacado la institución, reuniendo a más de un centenar de participantes procedentes de instituciones y organismos de toda España. Aunque el programa está diseñado para fortalecer las competencias divulgativas del personal investigador de la UHU, la "creciente participación" de profesionales vinculados a universidades, centros de investigación y unidades de cultura científica de todo el país "confirma el prestigio, el alcance y la proyección nacional de esta propuesta formativa".

En este contexto, el objetivo principal del plan es "formar al personal investigador para lograr con éxito acercar el conocimiento científico a la sociedad de una forma rigurosa, comprensible y atractiva, fomentando nuevas capacidades comunicativas entre el personal investigador y promoviendo una transferencia social del conocimiento más efectiva". Además, ha explicado que "la iniciativa parte de una premisa clara, hoy no basta con generar ciencia de calidad, sino que también es fundamental saber comunicarla y adaptarla a distintos públicos y canales".

Asimismo, durante cinco meses, el programa ha ofrecido una formación práctica y actualizada a través de distintos módulos especializados en algunas de las tendencias y herramientas "más relevantes de la divulgación científica actual". Entre las temáticas abordadas han destacado el uso de la inteligencia artificial y otras "herramientas innovadoras" aplicadas a la divulgación, la comunicación científica a través de la imagen, las técnicas para hablar en público y comunicar con soltura, el impacto de las redes sociales como canal de difusión del conocimiento y la divulgación científica inclusiva.

En este sentido, la divulgación científica inclusiva se ha convertido en "un elemento esencial para garantizar que el conocimiento llegue realmente a toda la sociedad, independientemente de la edad, el nivel educativo, las capacidades o el contexto social de las personas", ha incidido la Universidad.

En referencia a la programación, la UHU ha aclarado que se ha contado con la participación de "profesionales y especialistas de reconocido prestigio a nivel nacional en comunicación de la ciencia, divulgación digital, narrativa audiovisual y estrategias de comunicación pública".

Con este Plan de Formación, la UHU "ha apostado firmemente por la cultura científica y por la generación de una ciencia más abierta, cercana y participativa, consolidando un modelo formativo que se ha convertido en ejemplo de buenas prácticas dentro del sistema universitario español".

En suma, el programa forma parte del Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2025-2026, integrado en las ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la Fecyt, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.