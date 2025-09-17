La Universidad de Huelva da la bienvenida a más de 2.800 estudiantes de nuevo ingreso

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de dar la bienvenida y ofrecer información relevante para su incorporación, la UHU ha celebrado en la mañana de este miércoles una Jornada de Bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso en la que han estado presentes el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; la vicerrectora de Estudiantes de Estudiantes, Mariló Guzmán, y miembros de su equipo.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, esta jornada tiene una triple estructura. En primer lugar, se ha dado una bienvenida al alumnado en el edificio Jacobo del Barco del campus de El Carmen y se le ha aportado información sobre las competencias del vicerrectorado. En segundo lugar, se han realizado visitas a las distintas facultades, donde los alumnos han sido recibidos por los equipos directivos y donde han conocido de primera mano los espacios e información de interés de los respectivos centros.

Finalmente, a partir de las 13,00 horas, ha tenido lugar una jornada de convivencia, en la carpa blanca del bulevar central del campus de El Carmen, donde han interactuado todos los servicios y recursos que complementan la vida universitaria, con más de 30 stands informativos de servicios, representación estudiantil, asociaciones y colectivos egresados, entre otros.

En este sentido, la vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, manifestó durante el acto de bienvenida que es "una gran satisfacción" que los estudiantes hayan elegido a la UHU y que su oferta académica "haya sido una opción para iniciar el viaje universitario, que deseamos que venga cargado de retos y de numerosos aprendizajes".

"Como integrante del equipo, para mí es una gran satisfacción ver que nuestra oferta va creciendo y que el porcentaje de estudiantes también va incrementando", ha remarcado la vicerrectora, por lo que manifestó su agradecimiento a todos los sectores de la comunidad universitaria que lo hacen posible.

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, afirmó que es un acto "entrañable e importante" porque se recibe y da la bienvenida a los nuevos alumnos y alumnas de la Universidad de Huelva. "Hemos hecho una oferta de 2.825 plazas para alumnos de nuevo ingreso, de las cuales se han cubierto una gran mayoría", ha apostillado.

Con respecto a la oferta académica, el rector recordó que este curso 2025-26 se han estrenado dos nuevos grados: el grado en Física y el grado Dual en Geología, --que implica que una parte del recorrido académico se hace directamente en el sector del tejido empresarial--. "Dos nuevos grados que están sirviendo para ese ajuste de nuestra oferta a la demanda. Y vamos a continuar en esa dirección. Así tenemos hasta siete grados que implantaremos a lo largo de los próximos años con esa intención de que seamos capaces de ofertar lo que se demanda, pero también lo que la sociedad necesita", subrayó.

El rector se dirigió también al alumnado señalando la "importancia" de la universidad pública. "Somos una universidad pública que nos debemos a la sociedad, por tanto, lo que estamos haciendo es ofreceros una escalera que tenéis que subir con vuestro esfuerzo y devolver a la sociedad lo que ésta demanda: el ser buenos profesionales, el ser personas, hombres y mujeres críticos que sirvan a esa sociedad para hacerla más próspera y mejor".

Asimismo, les instó a aprovechar estos años pues "son años en los cuales vais crecer profesionalmente, pero también personalmente". Así que, "hay que buscar el equilibrio y encontrar el balance correcto entre ese inevitable disfrute y el esfuerzo para que cumpláis con vuestra parte, dado que nosotros también vamos a hacer todo lo posible para entre todos devolver la sociedad a lo que la sociedad nos demanda".