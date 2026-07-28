La Universidad de Huelva despide una Summer School de récord con estudiantes de 14 nacionalidades

Clausura de la Summer School de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha clausurado la edición 2026 de su Summer School, el programa internacional organizado por el Servicio de Lenguas Modernas que, durante cuatro semanas, ha permitido a 36 estudiantes procedentes de 14 nacionalidades perfeccionar su nivel de español mientras descubrían la cultura, el patrimonio y el estilo de vida onubenses.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el acto de clausura ha servido para poner el broche final a una edición especialmente significativa para la institución, después de que el programa no pudiera celebrarse el pasado año. La directora del Servicio de Lenguas Modernas, Marta Luque, destacó la ilusión con la que la Universidad afrontaba esta convocatoria y agradeció el respaldo institucional recibido para hacer posible su desarrollo.

Durante su intervención, Luque trasladó el agradecimiento al rectorado y al equipo de Gerencia por su apoyo constante, así como al Banco Santander, cuya colaboración mediante su programa de becas ha permitido facilitar la participación de un importante número de estudiantes internacionales y consolidar una iniciativa estratégica para la proyección exterior de la Universidad de Huelva.

"Estamos muy orgullosos porque hemos recibido alumnado de 14 nacionalidades diferentes. Esa diversidad geográfica nos enriquece enormemente y demuestra el atractivo que tiene nuestra universidad como destino internacional", señaló la directora del Servicio de Lenguas Modernas.

Aunque el objetivo principal del programa es el aprendizaje intensivo del español, con grupos organizados desde los niveles B1 hasta C1-C2, la experiencia va mucho más allá del aula. A lo largo de su estancia, los participantes han tomado parte en un completo programa de actividades culturales, deportivas y de convivencia que ha incluido una yincana por la ciudad, rutas en kayak, paseos en barco, desayunos culturales, visitas y actividades lúdicas como un karaoke, favoreciendo el intercambio entre estudiantes de distintos países y el conocimiento de Huelva.

Para Marta Luque, esa dimensión internacional constituye "uno de los mayores valores del programa". "No solo mejoran su español, sino que establecen relaciones personales y académicas con jóvenes de países con los que probablemente nunca habrían coincidido. Es una experiencia global que genera vínculos que perduran más allá del curso", explicó.

La directora subrayó además algunos de los factores que convierten a Huelva en un destino cada vez más atractivo para el alumnado internacional: el carácter acogedor de la ciudad, la cercanía en el trato que ofrece la Universidad, la gastronomía y el respaldo económico que proporcionan las becas del Banco Santander, elementos que contribuyen a hacer especialmente competitiva esta Summer School.

Por su parte, el vicegerente de Recursos Humanos de la Universidad de Huelva, Javier García Menéndez, destacó que iniciativas como esta "refuerzan la estrategia de internacionalización de la institución y proyectan la calidad de la UHU más allá de las fronteras nacionales".

"Programas como este convierten a los estudiantes internacionales en los mejores embajadores de nuestra universidad. Se llevan una experiencia muy positiva, conocen nuestra forma de trabajar y contribuyen a que la Universidad de Huelva sea cada vez más reconocida internacionalmente", afirmó.

Asimismo, puso en valor el trabajo desarrollado por el Servicio de Lenguas Modernas y por el profesorado del Área de Español, cuya implicación ha sido "clave" para "el éxito de una edición que ha requerido una compleja organización y la coordinación de numerosos recursos".

La jornada concluyó con la entrega de los diplomas acreditativos al alumnado participante y un almuerzo de despedida, último encuentro de una experiencia académica y personal que, según trasladaron los responsables del programa, deja abiertas las puertas para que muchos de estos estudiantes regresen en el futuro a la Universidad de Huelva, ya sea para continuar su formación o como visitantes de una ciudad de la que, durante un mes, han formado parte.