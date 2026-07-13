Universidad de Huelva y Fundación ONCE se alían para impulsar "una universidad más inclusiva y accesible"

Firma del marco de colaboración entre la Universidad de Huelva y la Fundación ONCE. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva y Fundación ONCE han firmado un convenio marco de colaboración que abre una nueva etapa de cooperación institucional para promover "la inclusión, la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con discapacidad en el ámbito universitario".

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, se trata del primer acuerdo de estas características suscrito entre ambas entidades, una alianza estratégica que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas dirigidas a fortalecer las políticas de accesibilidad, diversidad y apoyo al alumnado con discapacidad.

La firma del convenio supone un "importante" paso adelante en la apuesta de la Universidad de Huelva por consolidarse como "una institución abierta, inclusiva y comprometida con la justicia social".

El acuerdo servirá de marco para la puesta en marcha de futuros convenios específicos y acciones concretas orientadas a "mejorar la experiencia universitaria de las personas con discapacidad, favorecer su desarrollo académico y profesional y fomentar una cultura universitaria basada en la empatía, la tolerancia y la igualdad".

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha destacado que este acuerdo responde a una de las prioridades del actual equipo de gobierno. "Queremos que la Universidad de Huelva sea un referente en atención a la discapacidad e inclusión. La universidad debe ser el espejo en el que se mire la sociedad, un espacio donde nadie quede atrás y donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial", ha señalado.

Además, Rodríguez ha subrayado que la colaboración con Fundación ONCE permitirá "reforzar las líneas de trabajo impulsadas desde las áreas de Igualdad, Diversidad y Compromiso Social de la institución", con el objetivo de "avanzar hacia una universidad cada vez más accesible y comprometida con los colectivos más vulnerables".

Por su parte, la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento de Fundación ONCE, Isabel Martínez, ha valorado "muy positivamente" la incorporación de la Universidad de Huelva a la red de universidades españolas que mantienen acuerdos de colaboración con la entidad. Martínez ha destacado el "firme compromiso" mostrado por el equipo rectoral con las políticas de inclusión y ha asegurado que Fundación ONCE "contribuirá activamente al diseño e implementación de medidas que permitan consolidar una universidad más inclusiva".

Entre las líneas de actuación previstas se encuentran el apoyo al futuro Plan de Diversidad de la Universidad de Huelva, el fortalecimiento de los servicios dirigidos al alumnado con discapacidad y el impulso de acciones que favorezcan la empleabilidad y el acceso a una formación superior de calidad.

En este sentido, la directora ha recordado el crecimiento sostenido del número de estudiantes con discapacidad en las universidades españolas y la "necesidad" de seguir eliminando barreras para "garantizar su plena participación en la educación superior".

La colaboración entre ambas instituciones se sustenta además en una trayectoria previa de trabajo conjunto. Durante el curso 2025-2026, la Universidad de Huelva ha desarrollado la quinta edición del programa FEADI, financiado por Fundación ONCE y dirigido a la capacitación y autonomía personal de personas con discapacidad intelectual. Gracias a esta iniciativa, el alumnado ha recibido formación en competencias personales, sociales y profesionales, complementada con prácticas en diferentes servicios universitarios y empresas colaboradoras.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)