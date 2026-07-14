La Universidad de Huelva lanza sus cursos anuales de Lenguas Modernas en modalidad presencial y virtual

Oferta de Cursos 2026/2027 de lenguas extranjeras DE LA universidad de Huelva. - UHU

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Lenguas Modernas (SLM) de la Universidad de Huelva publica su Oferta de Cursos 2026/2027 de lenguas extranjeras. En esta ocasión, el alumnado podrá volver a elegir entre modalidad presencial o modalidad virtual.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, las clases online suponen la gran ventaja para el alumnado de evitar desplazamientos al campus --con lo que se permite la matriculación de alumnado residente fuera de Huelva-- y, sobre todo, garantiza la grabación de las sesiones por videollamada de Zoom, con lo que es posible visionar sesiones en diferido a las que no se haya podido asistir en directo, y acceder a sesiones previas, alojadas en el campus virtual, para recordar contenidos.

Esta metodología se desarrolla mediante el uso de la plataforma oficial de enseñanza virtual de la Universidad (Moodle), a la que el alumnado oficialmente matriculado en estos cursos tendrá pleno acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana, en ambas modalidades.

Para el próximo año académico 2026/2027, el SLM oferta una gran variedad de cursos en un total de seis idiomas --inglés, francés, alemán, italiano, portugués y japonés-- previstos para cubrir distintas necesidades, tanto de la comunidad universitaria como de la población general, pues el único requisito para acceder es ser mayor de 16 años, y no es necesario ningún tipo de vinculación con la UHU.

Se ofertan cursos anuales en cada una de las seis lenguas mencionadas, de 90 horas lectivas, con clases de hora y media, dos días a la semana. Además de la opción de elegir entre las dos modalidades de docencia (presencial o virtual), el SLM vuelve a mostrar su compromiso con las distintas circunstancias académicas, profesionales y personales de la diversidad de su alumnado, ofreciendo horarios tanto de mañana como de tarde, para que cualquier persona pueda encontrar el curso que mejor se ajuste a sus necesidades.

En su oferta 2026/2027, el SLM incluye, como novedad de este año, clubes de conversación de nivel avanzado en los idiomas inglés, francés e italiano.

Toda la información se encuentra ya disponible en la web oficial del Servicio de Lenguas Modernas: www.uhu.es/lenguas-modernas, incluido el formulario de preinscripción online, al que se puede acceder en el siguiente enlace: https://www.uhu.es/lenguas-modernas/lenguas-modernas/form/of...- extranjeras-26_27 .